Xiaomi HyperOS 2.2 güncellemesini alacak ilk cihazlar belli oldu

Xiaomi, kendi ekosistemine bir dizi ilgi çekici özellik ve iyileştirme getirecek HyperOS 2.2 güncellemesini üst seviye akıllı telefonlarına sunmaya hazırlanıyor.
Şirket, hangi cihazların HyperOS 2.2'ye güncelleneceğini resmi olarak duyurmasa da HyperOS kaynak kodunda yeni ürün yazılımı sürümünün 12 cihaza geleceğine yönelik verilere rastlandı.
HYPEROS 2.2 GÜNCELLEMESİNİ İLK ALACAK MODELLER
HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak cihazlar şu şekilde:
POCO F7 / REDMI Turbo 4 Pro
POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14
POCO X7 / Redmi Note 14 Pro
Redmi K70 / POCO F6 Pro
Redmi K70E / POCO X6 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
BEKLENEN YENİLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER
Yaklaşan HyperOS 2.2 sürümünün, sistem genelinde birçok iyileştirme getirmesi bekleniyor.
Güncelleme, yapay zeka geliştirmeleri ve kullanıcı ara yüzünde çeşitli değişiklikler sunabilir.
Son sızıntılara ve raporlara göre, yeni HyperOS güncellemesi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ve günlük işleri kolaylaştıracak yeni yapay zeka özelliklerini içerecek.
Ayrıca, şirketin yenilenmiş bildirim yönetim sistemi ve yeni bir kamera ara yüzü getirmesi de muhtemel.
HyperOS 2.2 güncellemesinin sistem akıcılığı, yanıt verme ve pil optimizasyon algoritmaları dahil olmak üzere birçok iyileştirme getireceği de söyleniyor.
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