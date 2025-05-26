Xiaomi HyperOS 2.2 güncellemesini alacak ilk cihazlar belli oldu

Haber Merkezi

Xiaomi, kendi ekosistemine bir dizi ilgi çekici özellik ve iyileştirme getirecek HyperOS 2.2 güncellemesini üst seviye akıllı telefonlarına sunmaya hazırlanıyor.

Şirket, hangi cihazların HyperOS 2.2'ye güncelleneceğini resmi olarak duyurmasa da HyperOS kaynak kodunda yeni ürün yazılımı sürümünün 12 cihaza geleceğine yönelik verilere rastlandı.

HYPEROS 2.2 GÜNCELLEMESİNİ İLK ALACAK MODELLER

HyperOS 2.2 güncellemesini ilk alacak cihazlar şu şekilde:

POCO F7 / REDMI Turbo 4 Pro

POCO M7 Pro 5G / Redmi Note 14

POCO X7 / Redmi Note 14 Pro

Redmi K70 / POCO F6 Pro

Redmi K70E / POCO X6 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

BEKLENEN YENİLİKLER VE İYİLEŞTİRMELER

Yaklaşan HyperOS 2.2 sürümünün, sistem genelinde birçok iyileştirme getirmesi bekleniyor.

Güncelleme, yapay zeka geliştirmeleri ve kullanıcı ara yüzünde çeşitli değişiklikler sunabilir.

Son sızıntılara ve raporlara göre, yeni HyperOS güncellemesi yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleri ve günlük işleri kolaylaştıracak yeni yapay zeka özelliklerini içerecek.

Ayrıca, şirketin yenilenmiş bildirim yönetim sistemi ve yeni bir kamera ara yüzü getirmesi de muhtemel.

HyperOS 2.2 güncellemesinin sistem akıcılığı, yanıt verme ve pil optimizasyon algoritmaları dahil olmak üzere birçok iyileştirme getireceği de söyleniyor.