Xiaomi kendi çiplerini geliştirmek için 7 milyar dolarlık planını açıkladı

Haber Merkezi

Çin'in teknoloji devi Xiaomi, kendi mobil işlemcilerini geliştirme yolunda önemli bir adım atıyor.

Şirket, Xring adlı çip tasarım programına on yıl boyunca 7 milyar dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulundu.

Bu yeni finansman planıyla Xiaomi, projeye toplamda 9,8 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacak.

XRING O1'İN PERFORMANSI VE TEST SÜRECİ

Xring projesi 2021'de 1,9 milyar dolarlık yatırımla başlamış ve 2024'te 2,8 milyar dolara ulaşmıştı. Xiaomi'nin ilk çipi Xring O1, gelişmiş 3 nanometre teknolojisi kullanılarak üretildi ve ilk testlerde etkileyici bir potansiyel gösterdi.

Raporlar, çipin Qualcomm'un en üst düzey Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle rekabet edebileceğini belirtiyor.

Xring O1'in gerçek dünya testi, Xiaomi'nin yeni çipini kullanan ilk cihaz olan Xiaomi 15S Pro'nun piyasaya sürülmesiyle başlayacak.

Xiaomi, işlemciler için uzun süredir Qualcomm ve MediaTek gibi üçüncü taraflara güveniyordu.

Xring projesiyle kendi çiplerini üreterek bu bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Kendi işlemcilerine sahip olmak, Xiaomi'ye daha sofistike cihazlar tasarlama ve pazardaki değişimlere hızla uyum sağlama konusunda daha fazla kontrol sağlayacak.

Ayrıca bu hamle, Xiaomi'yi kendi çiplerini üreten Apple ve Samsung gibi diğer teknoloji devleriyle aynı seviyeye getirerek, şirketin sadece telefonlarda değil, temel teknolojilerde de iddiasını ortaya koyuyor.