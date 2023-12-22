Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti: İşte yeni güncellemeyi alacak ilk modeller

Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.
Kullanıcılarını çok fazla bekletmek istemeyen şirket, yayınladığı bir veda mesajıyla MIUI arayüzüne resmen veda etti.
Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS yazılımını kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.
Akıllı cihazlar için tek bir ekosistem
Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söyledi.
Bir süredir Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS arayüzü, artık dünya genelindeki Xiaomi kullanıcılarına da sunulacak.
Bu kapsamda şirket, yeni güncellemeyi ilk alacak modellerin listesini de paylaştı. İşte HyperOS alacak ilk telefonlar:
Xiaomi 14
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13T
Xiaomi 13T Pro
Redmi Note 12
Redmi Note 12s
Xiaomi Pad 6
POCO F5
Xiaomi, yaptığı açıklamada, POCO F5 hariç yukarıdaki telefonların 2024’ün ilk çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacağını söyledi.
Şirket, POCO F5 modelinin ne zaman güncelleme alacağını ileri bir tarihte duyuracak.
HyperOS alacak tüm modeller
Xiaomi, ilk aşamayı tamamladıktan sonra yeni bir dağıtım süreci başlatacak. Daha sonra ise güncelleme, aşağıdaki modellerin tümüne gelecek:
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Fold 2
Redmi K60 Extreme Edition
Redmi K60 Pro
Redmi K60
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Redmi K50 Extreme Edition
Redmi K50 Gaming Edition
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
Xiaomi 11 (tüm modeller)
Redmi K50 Pro
Redmi K50
POCO C51,
POCO C55
POCO X4 5G
POCO X4 GT
POCO X4 Pro 5G
POCO X5
POCO X5 Pro
POCO X6
POCO X6 Pro
POCO F4
POCO F4 GT
POCO F5 Pro
POCO M4
POCO M4 Pro
POCO M5
POCO M5s
POCO M6 Pro
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