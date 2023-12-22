Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti: İşte yeni güncellemeyi alacak ilk modeller Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yayınladığı bir veda videosuyla MIUI arayüzüne resmen veda etti ve HyperOS yazılımına geçiş yaptı.

ensonhaber.com

Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI arayüzünün yerini alması için geliştirilen HyperOS yazılımını tanıtmıştı.

Kullanıcılarını çok fazla bekletmek istemeyen şirket, yayınladığı bir veda mesajıyla MIUI arayüzüne resmen veda etti.

Xiaomi, akıllı telefonlarında artık HyperOS yazılımını kullanacak. Ancak şirkete göre bu, sadece bir arayüz olmayacak.

Akıllı cihazlar için tek bir ekosistem

Şirket, yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını söyledi.

Bir süredir Çin kullanıcılarına sunulan HyperOS arayüzü, artık dünya genelindeki Xiaomi kullanıcılarına da sunulacak.

Bu kapsamda şirket, yeni güncellemeyi ilk alacak modellerin listesini de paylaştı. İşte HyperOS alacak ilk telefonlar:

Xiaomi 14

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Redmi Note 12

Redmi Note 12s

Xiaomi Pad 6

POCO F5

Xiaomi, yaptığı açıklamada, POCO F5 hariç yukarıdaki telefonların 2024’ün ilk çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacağını söyledi.

Şirket, POCO F5 modelinin ne zaman güncelleme alacağını ileri bir tarihte duyuracak.

HyperOS alacak tüm modeller

Xiaomi, ilk aşamayı tamamladıktan sonra yeni bir dağıtım süreci başlatacak. Daha sonra ise güncelleme, aşağıdaki modellerin tümüne gelecek:

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Redmi K60 Extreme Edition

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Redmi K50 Extreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 11 (tüm modeller)

Redmi K50 Pro

Redmi K50

POCO C51,

POCO C55

POCO X4 5G

POCO X4 GT

POCO X4 Pro 5G

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X6

POCO X6 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F5 Pro

POCO M4

POCO M4 Pro

POCO M5

POCO M5s

POCO M6 Pro