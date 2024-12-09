Xiaomi Pad 7, yakında küresel pazarda satışa çıkacak

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Xiaomi, ekim ayında Çin'de tanıttığı Pad 7 serisini küresel pazarlara getirmeye hazırlanıyor.

Xiaomi Pad 7, Hindistan model numarasıyla Geekbench veritabanında ortaya çıktı. Bu da, tabletin yakında Hindistan ve diğer ülkelerde satışa sunulabileceğine işaret ediyor.

XIAOMI PAD 7 ÖZELLİKLERİ

Geekbench'te görünen Xiaomi Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 yonga seti, 12 GB RAM ve Android 15 tabanlı bir işletim sistemiyle listelendi.

Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro, 3200 x 2136 çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit parlaklık sunan 11,2 inç LCD ekrana sahip.

Her iki model de 8.850 mAh batarya ile geliyor. Pad 7, 45W hızlı şarjı desteklerken, Pro modeli 67W hızlı şarj ile daha hızlı şarj olabiliyor.

Pad 7 Pro, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ile daha yüksek performans sunuyor. Kamera tarafında ise Pad 7, 13 MP arka ve 8 MP ön kameraya sahipken, Pad 7 Pro 50 MP arka ve 32 MP ön kamerayla geliyor.

FİYAT

Xiaomi Pad 7'nin küresel pazardaki fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak, tabletin selefi gibi yaklaşık 350 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi Pad 7, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla iPad'e rakip olmayı hedefliyor. Tabletin küresel lansmanının ardından Android tablet pazarında rekabetin artması bekleniyor.