Xiaomi uygun fiyatlı Redmi Watch 5 ve Buds 6 Pro'yu piyasaya sürdü

Haber Merkezi

Xiaomi, uygun fiyatlı giyilebilir teknoloji arayanlar için yeni seçenekler sunuyor. Şirket, Redmi Watch 5 akıllı saat ve Redmi Buds 6 Pro kablosuz kulaklık modellerini Çin'de satışa sundu.

Her iki cihazın da önümüzdeki aylarda küresel pazarda da satışa sunulması bekleniyor.

REDMI WATCH 5: ŞIK TASARIM VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Redmi Watch 5, alüminyum alaşımlı çerçevesi ve paslanmaz çelikten dönen kurma koluyla şık bir tasarıma sahip.

2,07 inçlik AMOLED kavisli ekranı, 1.500 nit tepe parlaklığı ve 60 Hz yenileme hızıyla etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Redmi Watch 5, HyperOS 2 işletim sistemiyle çalışıyor ve akıllı araba anahtarı işlevi, çoklu cihaz bağlantısı ve NFC desteği gibi kullanışlı özellikler sunuyor.

Redmi Watch 5, standart versiyonunda 24 güne kadar, eSIM versiyonunda ise 12 güne kadar pil ömrü vadediyor.

eSIM modeli, bağımsız aramalar, mesajlaşma ve 25 saat kesintisiz telsiz işlevi gibi ek özellikler sunuyor.

Redmi Watch 5, siyah ve gümüş renk seçenekleriyle 80 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. eSIM versiyonunun fiyatı ise 110 dolar.

REDMI BUDS 6 PRO: GÜÇLÜ SES VE UZUN PİL ÖMRÜ

Redmi Buds 6 Pro, 11 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüleri ve aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle güçlü bir ses performansı sunuyor.

LHDC 5.0, Bluetooth 5.3 ve LC3 ses kodeklerini destekleyen kulaklıklar, 36 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Redmi Buds 6 Pro, siyah, yeşim yeşili ve beyaz renk seçenekleriyle 55 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Oyuncular için özel olarak tasarlanan Buds 6 Pro Gaming Edition ise 20 ms gecikme süresi ve LHDC Kayıpsız ses kodeği gibi ek özellikler sunuyor ve 70 dolar fiyat etiketiyle geliyor.