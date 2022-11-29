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    Xiaomi, yılda10 milyon elektrikli otomobil satmak istiyor

    Xiaomi patronu, ilk 5'e girebilmek için yılda 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:45
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    Xiaomi, yılda10 milyon elektrikli otomobil satmak istiyor

    Son yıllarda elektrikli otomobillere olan yoğun ilgi nedeniyle birçok teknoloji şirketi bu pazara yönelmiş durumda.

    Geçtiğimiz yıl, kendi elektrikli otomobilini üretecek şirketler arasına Çinli Xiaomi de eklenmiş ve çalışmalara hız vermişti.

    Xiaomi, Xiaomi Pilot otonom sürüş sistemi tarafından desteklenecek ilk elektrikli otomobilini 2024 yılında yola çıkarmayı hedefliyor.

    Bununla birlikte ilk otomobilin dört kapılı bir sedan olması beklenirken, fiyatı 150 bin yuan (21 bin 500 dolar) civarında olacak ve LiDAR sisteminden güç alacak.

    Xiaomi; yeni otomobilin menzili, en yüksek hızı ve diğer ayrıntıları konusunda sessizliğini koruyor.

    Xiaomi, yılda10 milyon elektrikli otomobil satmak istiyor #1

    Xiaomi'nin hedefi yılda 10 milyon satış

    Xiaomi patronu Lei Jun, ilk 5'e girebilmek için yılda 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satmayı hedeflediklerini söyledi.

    Lei Jun'a göre elektrikli otomobil segmenti olgunluğa ulaştığında, bu pazarın yüzde 80'i 5 markanın hakimiyetinde olacak ve Xiaomi de bunlardan biri olacak.

    Xiaomi'nin sektördeki hedefi büyük

    Elektrikli otomobil pazarında rakiplerinden geride kalmak istemeyen Xiaomi, kesenin ağzını sonuna kadar açmış durumda. Şirket, bu pazara önümüzdeki 10 yıl içinde toplam 10 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.


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