Xiaomi, yılın üçüncü çeyreğinde kaç para kazandığını açıkladı

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Şirketin bu başarısında, hızla büyüyen elektrikli araç (EV) işinin önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Özellikle Xiaomi SU7 modelinin popülaritesi, şirketin gelirlerini artırdı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK GELİRİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Xiaomi'nin 2024 üçüncü çeyrek toplam geliri, bir önceki yıla göre yüzde 30,5 artarak 12,77 milyar dolara ulaştı.

Bu rakam, analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket, bu başarısını akıllı telefon ve AIoT segmentindeki büyümenin yanı sıra elektrikli araç satışlarına bağlıyor.

Xiaomi, üçüncü çeyrekte 39 bin 790 adet SU7 teslim ettiğini açıkladı. 30 Eylül 2024 itibarıyla toplam 67 bin 157 adet SU7 teslim eden şirket, Ekim 2024'te ise 20 binden fazla SU7 teslimatı gerçekleştirdi.

Bu güçlü satış rakamları, Xiaomi'nin 2024 yılı teslimat hedefini 130 bin araca çıkarmasına neden oldu.

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Xiaomi, kullanıcılarına daha iyi bir otonom sürüş deneyimi sunmak için Ar-Ge çalışmalarına devam ediyor.

Şirket, 30 Ekim 2024'te Çin anakarasındaki tüm Xiaomi SU7 Pro ve Xiaomi SU7 Max kullanıcıları için City Navigate on Autopilot (City NOA) özelliğini kullanıma sundu.

Ayrıca Aralık 2024 sonuna kadar tam senaryo Hiper Otonom Sürüş (HAD) çözümünün öncü versiyonunu piyasaya sürmeyi hedefliyor.