Xiaomi'den batarya rekoru: 7500 mAh kapasiteli telefon geliyor

Haber Merkezi

Xiaomi, akıllı telefon pazarında pil kapasitesi rekorunu kıracak yeni bir Redmi modeli geliştiriyor.

7.500 mAh bataryaya sahip olması beklenen telefon; Galaxy S25 Ultra, OnePlus 13 ve RedMagic 10 Pro Plus gibi rakiplerini geride bırakacak.

PİL KAPASİTESİNDE YENİ REKOR

Xiaomi, 7.500 mAh bataryalı yeni bir Redmi modeli geliştirerek akıllı telefon pazarında pil kapasitesi rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Bu devasa batarya, telefonun günlerce şarj edilmeden kullanılabilmesini sağlayacak.

Sızdırılan bilgilere göre, 7.500 mAh bataryalı Redmi modelinde kablosuz şarj özelliği bulunmayacak.

İNCE VE HAFİF TASARIM

Xiaomi, yeni Redmi modelinin ince ve hafif bir tasarıma sahip olacağını belirtiyor. Bu sayede, telefon büyük bataryasına rağmen kullanışlı ve taşınabilir olacak.

Galaxy S25 Ultra'nın 5.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi'nin yeni Redmi modeli ise, 7.500 mAh bataryasıyla Galaxy S25 Ultra'yı ve diğer rakiplerini geride bırakacak.

Öte yandan Samsung, Galaxy S26 Ultra'da daha büyük pil kapasitesi sunmak için yeni bir pil istifleme teknolojisi üzerinde çalışıyor.