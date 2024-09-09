Xiaomi'den bir ilk: Tamamen tuşsuz akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı Xiaomi, önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamen tuşsuz bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi ise telefona ait ilk görüntüler paylaşıldı.

Haber Merkezi

Teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon dünyasında yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

Şirketin önümüzdeki yıl piyasaya sürmesi beklenen tuşsuz akıllı telefonu, şimdiden oldukça ses getirdi.

Akıllı telefonların gelişimiyle birlikte fiziksel tuşlar giderek küçülerek ekranlara entegre oldu. Xiaomi ise bu trendi bir adım öteye taşıyarak tamamen tuşsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmayı hedefliyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen görüntüler, Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu hakkında bilgi edinmemizi sağlıyor.

Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin ilk tuşsuz akıllı telefonu, Snapdragon 8 Gen 2 işlemciye ek olarak, ekran altı kamera ve 200W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

MIUI kodu analiz edildiğinde, modelin MIX serisine ait olduğu doğrulandı.

Çin'in CoolAPK forumunda paylaşılan görüntülere göre, modelin üst ve alt bölümde MIX logosu yer alıyor.

Ayrıca tamamen kavisli tasarıma ek olarak alt çerçevede bir adet Type C girişi ve mikrofona yer verildi.

Telefonun ön yüzünde ise herhangi bir kamera deliği bulunmuyor. Bu da ekran altı kamera teknolojisine işaret ediyor.

DAHA ÖNCE DE DENENDİ

Fiziksel bir tuşa sahip olmayan telefon iddiaları daha önce Apple için ortaya çıkmıştı. Daha önce Meizu, Zero modeliyle tuşsuz, USB portuna ve hatta hoparlör deliğine sahip olmayan bir telefon hazırlamış, ancak piyasaya çıkmamıştı.

Bunun yanında HTC ve Vivo gibi üreticilerin de tuşsuz telefon denemeleri olmuştu. Xiaomi'nin projesinin nasıl sonuç vereceği merak konusu.