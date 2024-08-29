Xiaomi'den kötü haber: Android telefonlar artık daha pahalı olacak Xiaomi'ye göre amiral gemisi telefonlar artık daha pahalı satışa sunulacak. Bunun nedeni ise kullanılan parçaların üretim maliyetlerinin yükselmesi.

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Akıllı telefon pazarındaki rekabet giderek artarken, şirketler daha iyi özelliklere sahip cihazlar sunmak için yatırım yapıyor.

Yeni nesil işlemciler, daha gelişmiş kameralar ve diğer teknolojik yenilikler, üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Özellikle 3nm gibi gelişmiş üretim süreçleri ve yapay zeka gibi popüler özelliklerin maliyeti oldukça yüksek.

PARÇA MALİYETLERİ ARTIYOR

Yakında satışa çıkacak amiral gemisi telefonlar, 3nm MediaTek Dimensity 9400 ve Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ve yepyeni özellikler ile karşımıza çıkacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'ye göre, bu durum amiral gemisi telefonların fiyatlarını artıracak.

Redmi genel müdürü Wang Teng Thomas, yaptığı açıklamada, amiral gemisi akıllı telefon maliyetlerin artmaya devam ettiğini ve fiyatlara zam gelmeden kalite artışının artık çok zor olduğunu söyledi.

Xiaomi'nin ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen amiral gemisi telefonlarının daha pahalı olabileceği konuşuluyor.

Bununla birlikte, bu pahalılık sadece Xiaomi için geçerli değil. Diğer birçok akıllı telefon üreticisi de telefonlarında benzer işlemcileri ve çipleri kullanıyor.

Snapdragon 8 Gen 4'ün fabrikasyon süreci nedeniyle selefinden yüzde 30 oranında daha pahalı olacağı söyleniyor.

Ayrıca son dönemde popüler olan yapay zeka özellikleri de daha fazla RAM ve grafik kartı ihtiyacı doğuruyor.

Enflasyon son birkaç yıldır küresel pazarları sert bir şekilde etkiledi ve Google ve Samsung gibi markaların fiyatları artırmasına neden oldu.