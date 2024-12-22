Xiaomi'den yeni kablosuz hoparlör: Sınırlı sayıda üretilecek

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Xiaomi, Çin Yeni Yılı'na özel bir ürünle karşımıza çıktı. Mini Bluetooth Hoparlör'ün bordo kırmızı versiyonu, şenlikli tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

ÖZELLİKLER

360° Ses: Simetrik tam aralıklı hoparlörler ve 3 üniteli akustik tasarım, her yerde dengeli bir ses deneyimi sunuyor.

Toza ve suya dayanıklı tasarım, hoparlörü dış mekan kullanımı için ideal hale getiriyor. 2000 mAh batarya, tek şarjla 11 saate kadar müzik keyfi sunuyor.

Hızlı ve kolay bağlantı için Bluetooth 5.3 ve NFC desteği ve Kablosuz güncellemeler ve ses özelleştirme seçenekleri de sunulan özellikler arasında.

Üstteki ışık şeridi, Mijia uygulaması ile kontrol edilebilen RGB aydınlatma da sağlıyor.

FİYAT VE KULLANILABİLİRLİK

Bordo kırmızı Mini Bluetooth Hoparlör, "yürekten hediye" sloganıyla Xiaomi'nin yeni yıl hediye koleksiyonunda yer alıyor. Hoparlör, 199 yuan (28 dolar) fiyatla Çin'de satışa sunuldu.