Xiaomi'den yeni katlanabilir telefon: Mix Flip 2

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Xiaomi, akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung gibi köklü markalar için tehlikeli bir rakip olmaya devam ediyor.

Güney Koreli dev Samsung'un temmuz ayında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 gibi yeni amiral gemisi katlanabilir cihazlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Ancak Xiaomi'nin, Galaxy Z Flip 7'den bir ay önce, yani haziran ayında Mix Flip'in devamı niteliğindeki yepyeni amiral gemisi katlanabilir telefonu Mix Flip 2'yi çıkaracağı söyleniyor.

MİX FLİP 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Güvenilir sızıntıcı Smart Pikachu'ya göre, haziran ayının sonu Xiaomi için büyük duyurularla dolu olacak.

Xiaomi Mix Flip 2'nin, orijinal Mix Flip'ten daha ince ve hafif olacağı iddia ediliyor. Telefonun 7,66 mm kalınlığında ve 190 gram ağırlığında olması bekleniyor.

Ayrıca, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6,85 inç dahili OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Diğer söylenti özellikleri arasında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.100 mAh pil ve güçlü bir Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin ise 6,85 inç dahili panele ve 4 inç kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor.

Katlanabilir cihazın aynı Qualcomm Snapdragon 8 Elite veya farklı bir Exynos 2500 yonga setine sahip olması beklenirken, 25W kablolu ve 15W kablosuz şarj hız desteğine sahip çok daha küçük 4.100 mAh bataryaya sahip olması muhtemel.

Xiaomi'nin Mix Flip 2'sinin yaklaşık bir ay önce piyasaya sürülecek olması, Galaxy Z Flip 7'nin satışını kesinlikle zorlaştıracak.