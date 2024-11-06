Xiaomi'nin sevilen modeli Android 15 güncellemesine kavuştu

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Xiaomi, amiral gemisi modeli Xiaomi 14 için Android 15 güncellemesini yayınladı. Ancak bu güncelleme, Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerinde bulunan HyperOS 2.0 yerine HyperOS 1.1 ile geliyor.

AVRUPA VE DÜNYA İÇİN FARKLI SÜRÜMLER

Avrupa'daki Xiaomi 14 kullanıcıları OS1.1.4.0.VNCEUXM yapı numarasına sahip güncellemeyi alırken, dünyanın geri kalanındaki kullanıcılar OS1.1.3.0.VNCMIXM yapı numaralı farklı bir güncellemeyi indirebilecekler.

GÜNCELLEME İLE GELEN YENİLİKLER

Android 15 tabanlı HyperOS 1.1 güncellemesi, bir dizi hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi içeriyor. İşte güncelleme ile gelen bazı önemli değişiklikler:

Ana Ekran: Klasör simgelerinin görüntülenme sorunu giderildi. Ana ekran düzeninin ekranın üst kısmında çok fazla alan kaplaması sorunu çözüldü. Ana ekranın bazı durumlarda çalışmaması hatası düzeltildi.

Kilit Ekranı: Always-on ekran ayarları yapılırken ekranın titremesi sorunu giderildi.

Kart: Kartların sırası değiştirildiğinde uygulama kartının sallanması sorunu düzeltildi.

Diğer: Bazı uygulamalar için ekran görüntülerinin siyah çıkması sorunu giderildi.

HYPEROS 2.0 BEKLENTİSİ

Xiaomi 14 kullanıcıları, Android 15 güncellemesinin HyperOS 1.1 ile gelmesinden memnun olsa da ilerleyen dönemde HyperOS 2.0 güncellemesini de almayı umuyor.