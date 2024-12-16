Xiaomi'nin uygun fiyatlı telefonu: POCO F7 Pro hakkında ilk bilgiler geldi

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Xiaomi, merakla beklenen POCO F7 serisinin yeni üyesi POCO F7 Pro'yu yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

FCC veritabanında görünen POCO F7 Pro, güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

FCC LİSTESİNDE GÖRÜNDÜ

POCO F7 Pro, FCC veritabanında 24117RK2CG model numarasıyla listelendi. Bu, telefonun küresel lansmanının yakın olduğuna işaret ediyor. FCC listesi, POCO F7 Pro'nun bazı özelliklerini de ortaya koyuyor.

POCO F7 Pro, 5.830 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. 90W hızlı şarj desteği sunan telefon, kısa sürede şarj olabilecek.

POCO F7 Pro, Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile çalışacak. Bluetooth 5.4 ve çift bantlı Wi-Fi desteği sunan telefon, 4G LTE ve 5G NR bağlantılarına da sahip olacak.

Telefonun, Redmi K80 modelinin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği söyleniyor. Redmi K80, kasım ayında Çin'de piyasaya sürülmüştü.

POCO F7 serisi, güçlü performansı ve uygun fiyatı bir araya getirmesiyle biliniyor. POCO F7 Pro'nun da bu geleneği sürdürmesi ve kullanıcıların beklentilerini karşılaması bekleniyor.