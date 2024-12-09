Yakında güncelleme desteği kesilecek Xiaomi modelleri

Haber Merkezi

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, markalar öne çıkmak için farklı stratejiler izliyor.

Yazılım güncellemelerinin süresi, tüketiciler için önemli bir kriter haline geldi. Samsung, güncelleme desteğini 7 yıla kadar çıkarırken, Xiaomi genellikle 3-4 yıl destek sunuyor.

XIAOMI'NİN GÜNCELLEME POLİTİKASI

Xiaomi, akıllı telefonlarına Android yükseltmeleri, MIUI (veya HyperOS) geliştirmeleri ve güvenlik yamaları dahil olmak üzere 3 ila 4 yıl yazılım güncellemesi sağlıyor. Bu sürenin sonunda cihazlar, Ömür Sonu (EOL) listesine ekleniyor.

EOL LİSTESİ NEDİR

EOL listesine giren cihazlar, artık düzenli güncellemeler almaz. Ancak, ciddi bir güvenlik sorunu durumunda Xiaomi yine de bir güncelleme yayınlayabilir.

EOL listesindeki cihazlar çalışmaya devam etse de zamanla güvenlik riskleri artabilir ve yeni uygulamalarla uyumsuzluklar yaşanabilir.

HANGİ MODELLER DESTEKLENMİYOR?

Xiaomi, Mi, Redmi ve Poco serilerinden birçok cihazı EOL listesine ekledi. İşte bazıları:

Mi Serisi: Mi 1'den Mi 6X'e, Mi 8 serisi, Mi 9 serisi, Mi MIX serisi.

Redmi Serisi: İlk Redmi modelleri, Redmi Note 1'den Redmi Note 10'a kadar olan modeller, Redmi Go, Redmi Y2, Redmi S2.

Poco Serisi: POCO F1, POCO X2, POCO X3 NFC, POCO F3 GT.

Cihazınız EOL listesindeyse, şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

Yeni bir cihaza yükseltin: Daha uzun destek süresi ve yeni özellikler sunan bir Xiaomi modeline geçin.

Özel ROM'ları kullanın: Teknik bilgiye sahipseniz, özel ROM'lar yükleyerek cihazınızın yazılımını güncel tutabilirsiniz.

Güvenliğe dikkat edin: Güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmeyin ve kişisel bilgilerinizi paylaşırken dikkatli olun.