Yapay zeka destekli Safari, Google'ın arama hakimiyetine son verebilir mi

Haber Merkezi

Apple'ın servislerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, şirketin Safari tarayıcısına yapay zeka özellikleri eklemeyi düşündüğünü açıkladı.

Bu gelişme, özellikle iPhone kullanıcıları arasında Google'ın çevrimiçi arama alanındaki mevcut üstünlüğüne karşı ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

Cue ayrıca, kullanıcıların yapay zeka tabanlı alternatiflere yönelmesiyle Safari'deki arama hacminde düşüş yaşandığını belirtti.

GOOGLE'IN SAFARİ ANLAŞMASI TEHLİKEDE

Google, Safari'de varsayılan arama motoru olmak için Apple'a yıllık yaklaşık 20 milyar dolar ödüyor; bu da Safari kaynaklı reklam gelirinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın arama pazarındaki hakimiyetini kısıtlamak amacıyla bu tür özel anlaşmaların yasaklanmasını talep ediyor.

PİYASALARDA YAPAY ZEKA ETKİSİ

Apple'ın Safari'ye yapay zeka entegrasyonu haberi, piyasalarda anında yankı buldu ve Google'ın ana şirketi Alphabet'in hisselerinde düşüşe neden oldu. Google ise genel arama sorgularında büyümenin sürdüğünü belirtiyor.

Google, yapay zeka alanındaki rekabette geri kalmamak için kendi YZ girişimlerine büyük yatırımlar yapıyor ve arama sayfasına "Yapay Zeka modu" ekledi.

Şirket, sesli ve görsel arama gibi yapay zeka destekli özelliklerin arama hacmini artırdığını kabul ediyor.

Google CEO'su Sundar Pichai, Gemini yapay zeka teknolojisini Apple cihazlarına entegre etme umudunu dile getirirken, Apple'dan Eddy Cue, Safari için OpenAI ve Perplexity gibi yapay zeka arama sağlayıcılarını değerlendirdiklerini duyurdu.