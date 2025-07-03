Yapay zeka etkisi: Google'ın veri merkezi enerji kullanımı 4 yılda iki katına çıktı

Teknoloji devi Google tarafından yayınlanan son rapor, şirketin yapay zeka yatırımlarının enerji tüketiminde şok edici bir artışa neden olduğunu gözler önüne serdi.

Verilere göre, Google'ın veri merkezleri sadece dört yıl içinde elektrik kullanımını ikiye katlayarak 30,8 milyon megavat-saate ulaştırdı.

ENERJİ KULLANIMINDAKİ DEVASA ARTIŞ

Google'ın toplam enerji kullanımının yüzde 95,8'ini oluşturan veri merkezleri, on yıl öncesine göre ise yedi kat daha fazla elektrik tüketiyor.

Bu üstel büyüme, verimlilik iyileştirmelerinin yavaşlamasıyla birleşince, şirketin enerji ihtiyacının ne denli arttığını gösteriyor.

GOOGLE'IN YENİ ENERJİ STRATEJİSİ: NÜKLEER VE JEOTERMAL

Artan enerji talebini karşılamak ve karbonsuz hedeflerine ulaşmak için Google, nükleer füzyon ve fisyon teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor.

Şirket ayrıca, kesintisiz güç sağlayabilme potansiyeli nedeniyle jeotermal enerji ve büyük ölçekli yenilenebilir enerji projelerine de agresif bir şekilde yönelmiş durumda.

MİLYARLARCA DOLARLIK YENİLENEBİLİR ENERJİ ANLAŞMALARI

Google, nükleer projeler henüz devreye girmemişken, ABD'de yüzlerce megavatlık güneş enerjisi santralleri satın aldı.

Teknoloji devi ayrıca, değeri 20 milyar doları bulan ve birkaç gigavatlık karbonsuz enerji santrali kurmayı hedefleyen dev bir ortaklığa imza attığını duyurdu.