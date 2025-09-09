Yapay zeka etkisi: Küresel su tüketimi 2028 yılına kadar 11 kat artabilir

Morgan Stanley tarafından hazırlanan bir rapor, yapay zeka veri merkezlerinin küresel su tüketiminde devasa bir artışa yol açacağını ortaya çıkardı.

Çalışma, bu tesislerin 2028 yılına kadar soğutma sistemleri ve elektrik üretimi için yılda yaklaşık 1.068 milyar litre su tüketebileceğini öngörüyor.

Bu rakam, 2024 yılı tahminlerine kıyasla 11 katlık şaşırtıcı bir artış anlamına geliyor.

Raporda, veri merkezlerini soğutmanın bilinen bir tüketim kaynağı olduğu, ancak elektrik üretimi yoluyla dolaylı kullanımın genellikle göz ardı edildiği vurgulanıyor.

SU AYAK İZİNİN ÜÇ AŞAMASI

Raporda, yapay zeka sistemlerinin su ayak izinin üç kapsamı olduğu belirtildi. Birinci kapsam sunucuların aşırı ısınmasını önlemek için doğrudan su kullanımını, ikinci kapsam ise tesisleri çalıştırmak için gereken elektrik üretimindeki dolaylı su kullanımını kapsıyor.

Üçüncü kapsam ise yapay zeka için özel yongaları üretmenin su ağırlıklı süreci olan yarı iletken üretimiyle ilgili. Yarı iletken tesislerinin her gün beş milyon galona kadar ultra saf su kullanabildiği belirtiliyor.

VERİ MERKEZLERİ RİSKLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR

Rapor, yapay zeka sistemlerinin küresel su tüketimi küçük görünse de etkisinin oldukça yerel bir sorun teşkil ettiğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük veri merkezi merkezlerinin yarısından fazlası, halihazırda kuraklık, sel ve su kalitesinin düşmesi gibi tehditlerle karşı karşıya olan bölgelerde bulunuyor.