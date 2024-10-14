Yapay zeka insanların işlerini elinden alıyor: TikTok 700 kişiyi kovdu

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Popüler sosyal medya platformu TikTok, içerik denetimi süreçlerinde yapay zeka kullanımını artırma kararı aldı.

Bu kararın bir sonucu olarak, dünya genelinde yüzlerce çalışan işten çıkarılacak. İşten çıkarmaların özellikle Malezya'daki ofisi etkileyeceği belirtiliyor.

700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Reuters'a konuşan kaynaklar, Malezya'da 700'den fazla kişinin işten çıkarıldığını belirtti. İşten çıkarmalar, şirketin içerik denetimi operasyonlarında görev alan ekipleri etkiliyor.

TikTok, Reuters'ın sorularını yanıtladığı açıklamasında, işten çıkarmaları doğruladı ve moderasyon operasyonlarını iyileştirmeye yönelik daha geniş bir planın parçası olarak küresel çapta birkaç yüz çalışanın işten çıkarılmasının beklendiğini söyledi.

Şirket, platformda yayınlanan içerikleri incelemek için otomatik algılama sistemleri ve insan moderatörlerden oluşan bir karışım kullanıyor.

TikTok, yapay zeka destekli içerik denetimine geçişle birlikte bu süreçleri daha da verimli hale getirmeyi hedefliyor.

TikTok'un ana şirketi olan ByteDance'in, dünya genelinde 200'den fazla şehirde 110 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Şirket, bu yılın başlarında gelirlerini artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerine yatırım yapacağını açıklamıştı.