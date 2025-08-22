Yapay zeka ne kadar su harcıyor: Google'dan kafa karıştıran açıklama

Yapay zekâ çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkındaki tartışmalar devam ederken, Google, Gemini asistanının enerji ve su tüketiminin minimal olduğunu iddia eden bir araştırma yayınladı.

Ancak uzmanlar, Google'ın bu raporunun yanıltıcı olduğunu ve önemli verileri göz ardı ettiğini söylüyor.

ASIL SU TÜKETİMİ HESABA KATILMADI

Uzmanlara göre Google'ın çalışması, veri merkezlerinin doğrudan soğutma sistemlerinde kullandığı suyu içerse de elektriği üreten gaz veya nükleer santrallerin kullandığı dolaylı su miktarını hesaba katmıyor.

Oysa bir veri merkezinin su tüketiminin büyük bir kısmı, kullanılan elektrik üretiminden kaynaklanıyor.

KARBON EMİSYONLARI DA EKSİK BİLDİRİLDİ

Google, emisyonları hesaplarken daha bütünsel bir yaklaşım olan "konum bazlı" ölçümü kullanmak yerine, "piyasa tabanlı" olarak adlandırılan bir yöntemi tercih etti.

Bu durum, şirketin yerel çevre üzerindeki gerçek etkisini tam olarak yansıtmıyor ve uluslararası standartların altında kalıyor.

Şirket, Gemini'nin bir yıl içinde verimliliğini 33 kat artırdığını ve ortalama bir mesajın karbon ayak izini 44 kat azalttığını savunsa da uzmanlar bu verimlilik artışlarının toplam zararı örtmediğini belirtiyor.

Google'ın son sürdürülebilirlik raporu da şirketin karbon emisyonlarının geçen yıl yüzde 11 arttığını ortaya koyuyor.