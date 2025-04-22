Yapay zeka 10 yıl içinde tüm hastalıkları tedavi edebilir

Haber Merkezi

Google'ın öncü yapay zeka laboratuvarı DeepMind'ın kurucu ortağı ve CEO'su Demis Hassabis, CBS kanalına verdiği son röportajda yapay zekanın tıp alanındaki geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hassabis, yeni nesil yapay zeka modellerinin sadece hastalıkların tedavisine yardımcı olmakla kalmayıp, potansiyel olarak tüm hastalıkları ortadan kaldırabileceğini iddia etti.

Bu iddialı vizyon, Perplexity AI CEO'su Aravind Srinivas gibi sektörün diğer önemli isimlerinden de destek gördü. Srinivas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hassabis'i bir "dahi" olarak nitelendirdi.

İLAÇ KEŞFİNDE YAPAY ZEKA DEVRİMİ

Hassabis, mevcut ilaç geliştirme süreçlerindeki zorluklara dikkat çekti. Tek bir ilacın geliştirilmesinin genellikle yıllar sürdüğünü ve muazzam maliyetler gerektirdiğini belirtti.

Ancak yapay zekanın bu süreci radikal bir şekilde hızlandırabileceğini savundu. Hassabis'e göre yapay zeka, ilaç geliştirme süresini yıllardan aylara, hatta haftalara indirebilir.

Tüm hastalıkların yapay zeka ile sona erdirilip erdirilemeyeceği sorulduğunda ise Hassabis, bunun önümüzdeki on yıl içinde başarılabileceğine inandığını ifade etti.

PROTEİN HARİTALAMADA YAPAY ZEKA BAŞARISI

Hassabis, yapay zekanın somut başarılarına da örnek verdi. Geliştirdikleri yapay zeka sisteminin, normalde doktora düzeyindeki çalışmalarla bir milyar yıl süreceği tahmin edilen bir işi, yani 200 milyon protein yapısını haritalamayı, sadece bir yıl içinde başardığını paylaştı.

Bu çalışmanın önemini vurgulayan Hassabis, proteinlerin fonksiyonunu anlamanın, hastalıklarda neyin yanlış gittiğini kavramak için kritik olduğunu belirtti.

Ayrıca, bu bilginin, proteinlerin doğru bölgelerine bağlanacak ilaçları ve molekülleri tasarlamak için kullanılabileceğini ekledi.

Hassabis'in bu vizyonu, yapay zekanın sadece teknolojik bir gelişme olmadığını, aynı zamanda insan sağlığı için benzeri görülmemiş bir potansiyel taşıdığını gösteriyor.