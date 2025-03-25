Yapay zeka ses dolandırıcılığına dikkat: İşte korunmanın yolları

Haber Merkezi

Yapay zeka, suç dünyasında da giderek daha fazla kullanılıyor. Europol'ün raporuna göre, YZ suç operasyonlarını otomatikleştirerek ve ölçeklendirerek, tespit edilmelerini zorlaştırıyor.

Bu durum, özellikle deepfake ses dolandırıcılıkları gibi yeni suç türlerinin ortaya çıkmasına neden oluyor.

DEEPFAKE SES DOLANDIRICILIĞI NASIL ÇALIŞIYOR

Dolandırıcılar, YZ kullanarak çocuklarınızın veya diğer yakınlarınızın seslerini taklit edebiliyor.

Bu seslerle, acil yardıma ihtiyaçları olduğu veya kaçırıldıkları gibi senaryolar oluşturarak sizi dolandırmaya çalışıyorlar. Panik anında, çoğu insan düşünmeden istenen parayı ödemeye razı oluyor.

AİLENİZİ DEEPFAKE SES SALDIRILARINDAN KORUMANIN YOLLARI

Aile bireyleriyle birlikte, sadece sizin bildiğiniz bir kod oluşturun. Acil bir durumda, arayan kişinin bu kodu söylemesini isteyerek sesin gerçek olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Arayanın sesi robotik geliyorsa veya tekrarlanan, bağlam dışı ifadeler içeriyorsa, deepfake bir ses kaydı dinliyor olabilirsiniz.

Acil bir durumda, arayanın anlattığı hikayeyi farklı kaynaklardan doğrulayın. Çocuğunuzun okulunu, arkadaşlarını veya diğer yakınlarını arayarak bilgi alın.

Çocuklarınızı ve diğer aile bireylerinizi bu tür dolandırıcılıklar hakkında bilgilendirin. Şüpheli bir durumda ne yapmaları gerektiğini öğretin.

UZMANLAR NE DİYOR

Eski NSA siber güvenlik uzmanı Evan Dornbush, YZ'nın dolandırıcıların daha inandırıcı mesajlar oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Dornbush, "YZ, suçlular için maliyetleri düşürüyor ve toplumun ödemelerini azaltmak için yeni yollara ihtiyacı var." diyor.

Dolandırıcılar, panik ve korku yaratmak için zamanla yarışır. Sakin kalmaya çalışın ve aceleci kararlar vermeyin. Şüpheli bir durumda, derhal polise başvurun.