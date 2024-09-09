Yapay zeka ve çip alanında Türkiye'den stratejik adımlar Dijital dönüşüme öncelik veren Türkiye, yapay zeka ve çip teknolojileri alanında stratejik hamlelerle geleceğe yönelik yol haritasını belirledi.

AA & Ensonhaber

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ile dijital dönüşüm, önümüzdeki dönemde odaklanılacak en önemli alanlardan biri olacak.

Bu bağlamda, özellikle KOBİ'ler olmak üzere firmaların dijital teknolojilere uyum kapasitesini artırarak sürdürülebilir büyümenin sağlanması hedefleniyor.

Yapay zeka da bu dönüşüm sürecinin kilit unsurlarından biri olarak öne çıkacak. Bu doğrultuda, yapay zeka temelli tematik kümelenmelerin ve araştırma merkezlerinin sayısının artırılması planlanıyor. Ayrıca, yapay zeka araştırmacılarının hesaplama altyapılarına erişimini kolaylaştıracak adımlar atılacak. Uluslararası işbirlikleri de bu dönemin önemli gelişmelerinden biri olacak.

Yapay zeka ekosistemini güçlendirmek amacıyla çeşitli çağrılar yapılacak ve desteklenen projelerden elde edilen bilgi ve deneyimler ekosisteme aktarılacak.

Yapay zekayla ilgili mevzuat düzenlemeleri de gündemde olacak. Bu kapsamda, Avrupa Birliği Yapay Zeka Tüzüğü ile uyumlu bir mevzuat yapısı oluşturulması hedefleniyor.

ÇİP ENDÜSTRİSİNDE YENİ KABİLİYETLER

Orta Vadeli Program (OVP) ile dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor ve bu kapsamda çip üretiminden 5G teknolojisine, uydu geliştirmeden bulut bilişime kadar birçok alanda ilerleme kaydedilmesi öngörülüyor. Bu amaçla, verimliliği artırmak için kurulan "yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri" (model fabrikalar) dijital dönüşüm hizmeti sunacak şekilde altyapılarını tamamlayacak. Ayrıca, yeşil dönüşüm doğrultusunda imalat sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu merkezlerin kapasitesi artırılacak.

Çip sektöründe AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme yetkinlikleri geliştirilecek, bu alanlardaki çalışmalar çeşitli destek mekanizmalarıyla güçlendirilecek.

5G ve ötesi teknolojiler için de uygulama planları hazırlanacak.

Uydu geliştirme ve pazarlama faaliyetleri daha iyi koordine edilerek, nano ve mikro uydu gibi yeni teknolojilere yönelik AR-GE ve ürün geliştirme projeleri hayata geçirilecek.

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına cevap vermek için esnek, modüler ve açık kaynak kodlu bilişim çözümleri geliştirilecek; KOBİ'lerin bu araçlara daha kolay erişimini sağlayacak destek mekanizmaları sunulacak.