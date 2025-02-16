Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu

Yapay zeka, artık hayatın her alanında kendine yer buluyor.
Sağlıktan eğitime, finanstan eğlenceye kadar uzanan bu devrim, sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri de değiştiriyor.
Sektörün büyümesi, yapay zeka geliştiren şirketleri milyarlarca dolarlık değerlere ulaştırdı.
DEEPSEEK LİSTEDE YER ALMADI
CB Insights’ın yayınladığı 2025 listesi, bu alandaki devlerin gücünü gözler önüne serdi.
ABD merkezli şirketler liderliği kimseye bırakmazken, Çinli rakipler henüz geriden geliyor.
Ancak dikkat çeken detaylardan biri, son dönemde adı sıkça anılan Çinli DeepSeek’in listede yer almaması oldu.
MINIMAX AI
Çin merkezli bir yapay zeka girişimi. Büyük dil modelleri ve doğal dil işleme teknolojileriyle tanınıyor.
Değeri: 2,5 milyar dolar
ZHIPU AI
Çin’in en iddialı yapay zeka şirketlerinden biri. Veri analizi ve model geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.
Değeri: 3 milyar dolar
MOONSHOT AI
İleri seviye yapay zeka çözümleri geliştiren ve özellikle otomasyon teknolojileriyle öne çıkan bir girişim.
Değeri: 3,3 milyar dolar
MISTRAL AI
Avrupa merkezli bir yapay zeka devi. Açık kaynaklı büyük dil modelleriyle tanınıyor.
Değeri: 7,8 milyar dolar
COHERE
NLP (Doğal Dil İşleme) alanında uzmanlaşmış bir şirket. Metin üretimi ve veri analizi çözümleri sunuyor.
Değeri: 12 milyar dolar
INFLECTION AI
Kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları üzerine çalışan bir şirket. İnsan benzeri etkileşimleriyle dikkat çekiyor.
Değeri: 25 milyar dolar
XAI
Elon Musk’ın sahibi olduğu bu şirket, yapay zekayı daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.
Değeri: 50 milyar dolar
ANTHROPIC
Etik yapay zeka modelleri geliştiren bir girişim. Claude isimli modeliyle tanınıyor.
Değeri: 60 milyar dolar
DATABRICKS
Büyük veri işleme ve yapay zeka destekli analiz araçlarıyla sektörde lider konumda.
Değeri: 62 milyar dolar
OPENAI
ChatGPT ve DALL·E gibi ürünleriyle yapay zeka dünyasında çığır açan şirket.
Değeri: 157 milyar dolar
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