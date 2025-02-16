Yapay zeka yarışı kızışıyor: Dünyanın en değerli yapay zeka şirketleri belli oldu

Haber Merkezi

Yapay zeka, artık hayatın her alanında kendine yer buluyor.

Sağlıktan eğitime, finanstan eğlenceye kadar uzanan bu devrim, sadece günlük yaşamı değil, aynı zamanda ekonomik dengeleri de değiştiriyor.

Sektörün büyümesi, yapay zeka geliştiren şirketleri milyarlarca dolarlık değerlere ulaştırdı.

DEEPSEEK LİSTEDE YER ALMADI

CB Insights’ın yayınladığı 2025 listesi, bu alandaki devlerin gücünü gözler önüne serdi.

ABD merkezli şirketler liderliği kimseye bırakmazken, Çinli rakipler henüz geriden geliyor.

Ancak dikkat çeken detaylardan biri, son dönemde adı sıkça anılan Çinli DeepSeek’in listede yer almaması oldu.

MINIMAX AI

Çin merkezli bir yapay zeka girişimi. Büyük dil modelleri ve doğal dil işleme teknolojileriyle tanınıyor.

Değeri: 2,5 milyar dolar

ZHIPU AI

Çin’in en iddialı yapay zeka şirketlerinden biri. Veri analizi ve model geliştirme alanında faaliyet gösteriyor.

Değeri: 3 milyar dolar

MOONSHOT AI

İleri seviye yapay zeka çözümleri geliştiren ve özellikle otomasyon teknolojileriyle öne çıkan bir girişim.

Değeri: 3,3 milyar dolar

MISTRAL AI

Avrupa merkezli bir yapay zeka devi. Açık kaynaklı büyük dil modelleriyle tanınıyor.

Değeri: 7,8 milyar dolar

COHERE

NLP (Doğal Dil İşleme) alanında uzmanlaşmış bir şirket. Metin üretimi ve veri analizi çözümleri sunuyor.

Değeri: 12 milyar dolar

INFLECTION AI

Kişiselleştirilmiş yapay zeka asistanları üzerine çalışan bir şirket. İnsan benzeri etkileşimleriyle dikkat çekiyor.

Değeri: 25 milyar dolar

XAI

Elon Musk’ın sahibi olduğu bu şirket, yapay zekayı daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.

Değeri: 50 milyar dolar

ANTHROPIC

Etik yapay zeka modelleri geliştiren bir girişim. Claude isimli modeliyle tanınıyor.

Değeri: 60 milyar dolar

DATABRICKS

Büyük veri işleme ve yapay zeka destekli analiz araçlarıyla sektörde lider konumda.

Değeri: 62 milyar dolar

OPENAI

ChatGPT ve DALL·E gibi ürünleriyle yapay zeka dünyasında çığır açan şirket.

Değeri: 157 milyar dolar