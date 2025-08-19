Yapay zeka, yeni nesil manipülasyon aracı haline dönüştü

Yapay zekâyla üretilen fotoğraflar, taklit sesler ve deepfake videolar, savaşlardan seçim kampanyalarına kadar dünyanın farklı bölgelerinde “bilgi manipülasyonunun en tehlikeli silahları” haline geliyor.

Sensity AI tarafından yapılan araştırmalar, Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalı siyasetçi ve askerlerin, deepfake içeriklerle ya “teslim olmaya çağıran” ya da “savaş suçu itiraf eden” kişiler gibi gösterildiğini ortaya koyuyor.

Tayvan’da seçim dönemlerinde, Çin kaynaklı sahte videolar ve konuşmalar politikacılara karşı propaganda aracı olarak kullanılıyor.

Japonya’da ise yapay zekâ ile üretilen sahte felaket görüntüleri, nükleer kazalar ya da sel felaketleri üzerinden toplumda panik yaratmayı amaçlıyor.

Bu örnekler, yapay zekâ araçlarının kontrolsüz biçimde “yeni nesil silahlar” olarak kullanılmasının ne denli büyük riskler barındırdığını gözler önüne seriyor.

"GERÇEK İLE YAPAY ARASINDAKİ ÇİZGİ SİLİNİYOR"

Sensity AI kurucu ortağı Francesco Cavalli, yapay zekâ geliştikçe gerçek ile sahtenin ayırt edilmesinin zorlaştığını vurguluyor.

İpuçları arasında düzensiz ışıklandırma, aşırı pürüzsüz cilt, yapay göz kırpma ve ağız hareketleri öne çıkıyor. Ancak Cavalli’ye göre düşük çözünürlüklü veya sıkıştırılmış içeriklerde bu detaylar fark edilmiyor.

Özellikle ses taklitleri ciddi tehdit oluşturuyor. Cavalli, “Yapay zekâ ile üretilmiş sesler artık insan kulağı için neredeyse ayırt edilemez hale geldi.” diyor.

Nitekim bir dolandırıcı, ABD’li Senatör Marco Rubio’nun sesini taklit ederek sahte bir Signal hesabı üzerinden dışişleri bakanları ve siyasilerle temas kurmayı başardı.

YAPAY ZEKA İLE DOLANDIRICILIK VE PROPAGANDA

Midjourney ve Runway gibi üretici yapay zekâ araçları ilerledikçe, uzman gözlerin bile kandırılması kolaylaşıyor.

Cavalli, seçim kampanyalarında sahte basın toplantıları düzenleyen politikacıların videolarından, sosyal medyada dolaşıma sokulan savaş görüntülerine kadar çok sayıda örneği belgelediklerini belirtiyor.

Ona göre, Çin’den Japonya’ya ve Tayvan’a kadar incelenen tüm vakalar aynı sonucu gösteriyor: Yapay zekâ destekli propaganda artık sadece bir tehdit değil, toplumları istikrarsızlaştırmak için aktif biçimde kullanılan küresel bir güç aracı.

ÇÖZÜM: PROAKTİF DENETİM VE İŞBİRLİĞİ

Teknoloji şirketleri, yapay zekâ tabanlı dezenformasyona karşı adım atmaya çağrılıyor. Ancak Cavalli’ye göre çoğu platform, geniş ölçekli sahte içerikleri yakalayabilecek adli sistemlere sahip değil.

Bazı şirketler, dolandırıcılık kampanyalarından bilinçli şekilde kâr elde ederken, ancak dış baskı oluştuğunda harekete geçiyor.

Cavalli, içeriklerin yalnızca “etiketlenmesi” yerine daha güçlü önlemler gerektiğini vurguluyor:

Sosyal medya platformlarına, deepfake reklamlarına izin vermeleri halinde ağır yaptırımlar uygulanmalı.

Kullanıcı şikayetlerine bel bağlamak yerine, proaktif tespit sistemleri zorunlu olmalı.

"GÖRMEK ARTIK İNANMAK DEĞİL"

Sensity’nin geliştirdiği sistemler; yüz manipülasyonu, sahte görsellerin analizi, taklit ses incelemesi ve adli raporlama olmak üzere dört aşamalı bir süreç yürütüyor. Bu raporlar resmi soruşturmalarda delil olarak kullanılabiliyor.

Cavalli, görsel medyaya duyulan güvenin hızla azaldığını, farkındalık artırılmadıkça risklerin büyüyeceğini vurguluyor:

"İnsanlar eğitilmeli, gazeteciler ve araştırmacılar adli araçlarla donatılmalı. Çünkü artık görmek, inanmak anlamına gelmeyecek."