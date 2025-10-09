Yapay zekalar yanıtlarını nerelerden alıyor

Son dönemde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zeka araçları, sorduğumuz en karmaşık sorulara bile saniyeler içinde cevap veriyor.

Temelde, bir yapay zeka ne kadar çok ve ne kadar kaliteli veri okursa, o kadar "zeki" cevaplar üretebiliyor.

Peki, bu akıllı sistemler bu bilgileri tam olarak nereden buluyor?

Yapay zekanın arkasındaki Büyük Dil Modellerini (LLM) besleyen devasa veri kaynaklarını mercek altına aldık.

Reddit gibi platformlar devasa bir kullanıcı üretimi içerik (UGC) havuzudur. Burada insanların doğal dildeki soruları, tartışmaları ve deneyimleri; yapay zekanın insan dilini, güncel trendleri ve nüansları öğrenmesi için hayati öneme sahiptir.

Yüksek doğruluk ve iyi yapılandırılmış bilgi sunan Vikipedi, yapay zekanın temel olgusal bilgiyi ve ansiklopedik referansları öğrendiği en sağlam kaynaklardan biridir.

Google gibi arama motoru sonuçları ve indekslenen web siteleri, yapay zekanın en güncel ve en geniş bilgi yelpazesine erişmesini sağlar.

İşte, o istatistik tablosu...