Yapay zekalı Siri süresiz olarak ertelendi: Çalışanlar rahatsız

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Apple'ın yapay zeka alanındaki en büyük atılımlarından biri olarak lanse edilen "Kişisel Siri"nin lansmanı, beklenmedik bir şekilde ertelendi.

Siri'yi yeni yapay zeka çağına uygun hale getirmeyi amaçlayan bu güncelleme, iPhone kullanıcılarına daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş bir deneyim sunmayı hedefliyordu.

Ancak, yaşanan teknik sorunlar ve gecikmeler, bu hedefin şimdilik gerçekleşmeyeceğini gösteriyor.

APPLE GÜNCELLEME İÇİN GEÇ KALDI

Siri'nin yapay zeka yeteneklerinin geliştirilmesi, son zamanlarda teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Özellikle ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka modellerinin yükselişi, Siri'nin geride kalmasına neden oldu.

Bu nedenle, Apple'ın "Kişisel Siri" güncellemesi büyük bir merakla bekleniyordu. Ancak, yaşanan gecikmeler, bu beklentileri boşa çıkardı.

ERTELENEN ÖZELLİKLER

"Kişisel Siri" ile birlikte gelmesi beklenen en önemli özelliklerden biri, Siri'nin kullanıcının kişisel verilerine erişerek daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebilmesiydi.

Ayrıca, Siri'nin telefon ekranındaki içeriği anlayarak sorulara cevap verebilmesi de hedefleniyordu.

Ancak, bu özelliklerin geliştirilmesinde yaşanan zorluklar, lansmanın ertelenmesine neden oldu.

ŞİRKET İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Apple'ın "Kişisel Siri" lansmanının ertelenmesi, şirket içinde büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.

Siri'den sorumlu yönetici Robby Walker, gecikmeleri "utanç verici" olarak nitelendirdi. Walker ve diğer Apple yöneticileri, bu durumdan duydukları rahatsızlığı dile getirdiler.