Yapay zekaya sorduk: Dünyadaki önemli yapılar küresel ısınmadan sonra nasıl görünecek

Dünya genelindeki birçok bilim insanı, küresel ısınmanın tetiklediği felaketlerin etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.
Sürdürülebilir enerji kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ve uluslararası iş birliği, kıyameti önlemenin anahtarları olarak öne çıkıyor.
Küresel ısınma, türlü felaketleri tetikleyerek insanlığı korkunç bir kıyametin eşiğine sürüklüyor.
Bilim insanları, iklim değişikliklerinin acil önlemler alınmazsa, kaotik bir gerçekliğe dönüşebilecek ciddi sonuçları konusunda uyarıyor.
Son birkaç yıl içinde, dünya genelinde sıcaklık rekorları sürekli olarak kırıldı. Kutup buzullarındaki erime hızı, deniz seviyelerindeki artışı hızlandırarak kıyı bölgelerini tehdit ediyor. Kutup ayıları ve diğer birçok tür, yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi altında.
Kıyamet senaryosu
Küresel ısınma nedeniyle gelecekte bazı bölgeler sıcaklıktan kavrulacak, bazı bölgeler ise yükselen deniz seviyeleri nedeniyle oldukça zor durumda kalacak. İşte dünyanın önemli yapılarının gelecekteki halleri:
Burj Khalifa - Dubai
Eyfel Kulesi - Paris
Goldan Gate Köprüsü - San Francisco
Kremlin ve Kızıl Meydan - Moskova
Kolezyum - Roma
Sidney Opera Binası - Sidney
Çin Seddi
Özgürlük Heykeli - New York
Tac Mahal - Hindistan
Kız Kulesi - İstanbul
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