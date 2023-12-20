Yapay zekaya sorduk: Dünyadaki önemli yapılar küresel ısınmadan sonra nasıl görünecek Dünya genelinde küresel ısınma, türlü felaketleri tetikleyerek insanlığı korkunç bir kıyametin eşiğine sürüklüyor. Peki bu kıyametten sonra dünyadaki önemli yapılar nasıl görünecek? Bu haberimizde, yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülere bakıyoruz.

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Dünya genelindeki birçok bilim insanı, küresel ısınmanın tetiklediği felaketlerin etkilerini hafifletmek için acil önlemler alınması çağrısında bulunuyor.

Sürdürülebilir enerji kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ve uluslararası iş birliği, kıyameti önlemenin anahtarları olarak öne çıkıyor.

Küresel ısınma, türlü felaketleri tetikleyerek insanlığı korkunç bir kıyametin eşiğine sürüklüyor.

Bilim insanları, iklim değişikliklerinin acil önlemler alınmazsa, kaotik bir gerçekliğe dönüşebilecek ciddi sonuçları konusunda uyarıyor.

Son birkaç yıl içinde, dünya genelinde sıcaklık rekorları sürekli olarak kırıldı. Kutup buzullarındaki erime hızı, deniz seviyelerindeki artışı hızlandırarak kıyı bölgelerini tehdit ediyor. Kutup ayıları ve diğer birçok tür, yaşam alanlarını kaybetme tehlikesi altında.

Kıyamet senaryosu

Küresel ısınma nedeniyle gelecekte bazı bölgeler sıcaklıktan kavrulacak, bazı bölgeler ise yükselen deniz seviyeleri nedeniyle oldukça zor durumda kalacak. İşte dünyanın önemli yapılarının gelecekteki halleri:

Burj Khalifa - Dubai

Eyfel Kulesi - Paris

Goldan Gate Köprüsü - San Francisco

Kremlin ve Kızıl Meydan - Moskova

Kolezyum - Roma

Sidney Opera Binası - Sidney

Çin Seddi

Özgürlük Heykeli - New York

Tac Mahal - Hindistan

Kız Kulesi - İstanbul