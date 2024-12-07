Yemek masasında telefon kullanmayın: Bilim insanlarından gıda zehirlenmesi uyarısı

Haber Merkezi

Uzmanlar, yemek masasında telefon kullanmanın sağlığınız için tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Chester Üniversitesi'nde fizyoloji alanında kıdemli öğretim görevlisi olan Dr. Gareth Nye, akıllı telefonunuzun yemek masanıza zararlı mikroplar yayabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu mikroplar arasında gıda zehirlenmesinden cilt enfeksiyonlarına kadar her şeye neden olabilen bakteriler de bulunuyor.

TELEFONLARDAKİ BAKTERİLER HASTALIĞA YOL AÇABİLİR

Dr. Nye, Çoğunlukla ishal, kusma ve diğer mide rahatsızlıkları gibi mide-bağırsak sorunlarına benzer durumlar oluşabilir. Ancak bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde sepsis veya zatürre gibi çok kötü enfeksiyonlar da ortaya çıkabilir." dedi.

Dr. Nye, akıllı telefonunuzu yemek masasından uzak tutmanızı tavsiye etse de eğer ondan uzak kalmaya dayanamıyorsanız, mikropları uzak tutmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

TELEFONLARDA HANGİ BAKTERİLER BULUNUYOR

Compare & Recycle'a konuşan Dr. Nye, akıllı telefonunuzda bulunabilecek bakteri türlerinden bazılarını açıkladı.

Bu, sahibinin hangi işte çalıştığına bağlı. Sağlık çalışanları, ön saflarda olmasalar bile, en yaygın olanları Pseudomonas aeruginosa (ciddi solunum veya cilt enfeksiyonlarına neden olabilen) ve Acinetobacter baumannii (menenjite yol açabilen) olmak üzere bir dizi bakteriyi yetiştirebilir.



Sağlık çalışanları dışındaki kişilerin telefonlarında hala bakteri bulunuyor ve bunların en yaygını Gram pozitif spor bakterileri.



Bunlar gıda zehirlenmesi ve diğer mide-bağırsak sorunlarıyla bağlantılıdır. Telefon yüzeylerinin hemen hemen hepsinde yaygın tehlikeli bakteriler olan E. coli ve fekal streptokoklar bulunur.

BAKTERİLER NASIL TELEFONLARIMIZA ULAŞIYOR

Dr. Nye'a göre, kulağa ne kadar iğrenç gelse de bu bakteriler genellikle kendi ellerimiz aracılığıyla akıllı telefonlarımıza ulaşıyor.

Ellerimiz her gün yaklaşık 150 farklı şeye dokunuyor, örneğin işe gidip gelen biriyseniz bu sayı daha da artıyor.

Elimize bir kez temas ettikten sonra ellerimizin normalde temas ettiği bir sonraki yer telefon ekranı oluyor ve dokunduğumuz her nesneden telefona bakteri geçiyor.

Bu durum özellikle tuvalette telefon kullanımını düşündüğümüzde daha da belirginleşiyor.

Bakteriler, tuvalete gittiğimizde doğal olarak ellerimize, oradan da telefonlarımıza ulaşıyor ve her iki yüzey de temizlenene kadar bu transfer devam ediyor.

Yemek yerken telefonunuzu da kullanıyorsanız, bu durum yemek masasında bakterilerin yayılmasına neden oluyor.

TELEFONUNUZU NASIL TEMİZLEMELİSİNİZ?

Compare & Recycle uzmanları Dr. Nye'ın tavsiyesini dikkate aldı ve telefonunuzu temizlemek için beş ipucu açıkladı.

Uzmanlar, akıllı telefonunuzu temizlemeye başlamadan önce, bağlantı noktalarına zarar gelmemesi için fişini çekmenizi öneriyor.

Daha sonra telefon kılıfınızı çıkarın ve tamamen kurumasını beklemeden önce sıcak sabunlu suyla yıkayın.

Kılıfınız deri ise kalıcı izlere yol açmamak için özel bir temizleyici kullanın. Toz ve kalıntıları temizlemek için tiftiksiz bir bezle telefonunuzun dış yüzeyini temizleyin, ardından tahta bir kürdan kullanarak telefon girişlerindeki toz ve kiri kazıyın.

Son olarak, telefonun dış yüzeyini silmek için yüzde 70 izopropil alkollü bir bez veya sıcak sabunlu suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın; özellikle düğmeler ve hoparlör delikleri etrafındaki alanlara dikkat edin.

Su hasarı olasılığını sınırlamak için, sıvı temizleyicileri doğrudan telefona püskürtmekten kaçının ve telefonun bağlantı noktalarına temas etmekten kaçının.

Ayrıca mikropların yayılmasını önlemek için ellerinizi düzenli olarak yıkamanız da oldukça önemli.