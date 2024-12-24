Yeni AirPods Pro, sağlık izleme aracına dönüşecek

Haber Merkezi

Apple, kablosuz kulaklıkları AirPods Pro'yu bir sağlık izleme aracına dönüştürmeye hazırlanıyor. Yeni nesil AirPods Pro, kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi sağlık verilerini ölçebilecek.

SAĞLIK ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Apple'ın AirPods için kalp atış hızı takibi ve sıcaklık sensörü gibi sağlık odaklı özellikleri test ettiği söyleniyor.

Gurman, AirPods'un kalp atış hızı ölçümlerinin Apple Watch kadar doğru olmasa da yine de güvenilir sonuçlar verdiğini belirtti.

Apple, yeni nesil AirPods Pro'ya (AirPods Pro 3) daha fazla sağlık özelliği eklemeyi planlıyor.

Kalp atış hızı takibi ve sıcaklık sensörünün yanı sıra, yeni AirPods Pro'nun farklı fizyolojik ölçümleri de yapabilmesi bekleniyor.

Apple, ayrıca AirPods'a kamera eklemeyi de düşünüyor. Bu kameralar, yapay zeka destekli özellikler için kullanılabilir. Ancak, kameralı AirPods'ların piyasaya sürülmesi birkaç yıl alabilir.

Apple, bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü AirPods Pro 2'ye işitme testi gibi sağlık özellikleri eklemişti. Bu, AirPods serisinin sağlık alanına doğru yöneldiğinin bir göstergesiydi.