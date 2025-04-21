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Haber Merkezi

2025'in sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan yeni Battlefield oyununun henüz resmi bir adı veya kesin çıkış tarihi bulunmuyor.

Ancak EA, oyunun geleceğine dair ipuçları vermeye devam ediyor ve yayınlanan son güncelleme özellikle serinin deneyimli oyuncularını heyecanlandıracak nitelikte.

BATTLEFIELD LABS'TAN YIKIM ODAKLI VİDEO

Battlefield Labs tarafından paylaşılan ve oyunun yıkım mekaniklerine odaklanan son güncellemede, geliştirme aşamasındaki oyundan kısa bir oynanış videosu gösterildi.

Bu video, önceki Battlefield oyunlarında oyuncuların büyük beğenisini kazanan eski tarz, kapsamlı yıkım özelliklerinin geri döndüğünü müjdeliyor.

DICE, Criterion, Ripple Effect ve EA Motive gibi stüdyoların dahil olduğu Battlefield Ekibi, yıkıma yönelik felsefelerini ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

Ekip, "Yıkım hedeflerimiz, çevreyi yeniden şekillendirmenize ve etrafınızdakileri taktiksel bir avantaja dönüştürmenize izin vererek oyun deneyiminize daha fazla derinlik katmak üzerine odaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

BİNALAR ÇEKİRDEĞİNE KADAR YIKILABİLECEK

Battlefield ekibi, hasar sonucunda oyun ortamlarının fiziksel olarak bozulacağını ve binaların tamamen yıkılmadan önce dış duvarlarının parçalanmasıyla "elma çekirdeği" görünümüne bürüneceğini de açıkladı.

Yeni mekanikler sayesinde oyuncular, oyun sırasında yıkımla ilgili daha fazla fırsat yaratabilecek ve farklı silah veya araç türlerini kullanarak çevrelerini etkileyebilecekler.

Örneğin, yıkım sonucu ortaya çıkan moloz yığınları savaş alanında kalıcı olacak ve oyunculara siper ve korunma için yeni olanaklar sunacak.