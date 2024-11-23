Yeni DNA baskı tekniği, veri depolamada devrim yaratabilir

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Elektronik veri depolama sistemleri ne kadar gelişmiş olursa olsun, doğanın kendi veri depolama yöntemi olan DNA'nın verimliliğine ulaşamıyor.

Yeni geliştirilen bir DNA baskı tekniği, tıpkı bir baskı makinesi gibi çalışarak DNA'ya veri yazmayı kolaylaştırıyor ve herkesin yapabileceği bir işlem haline getiriyor.

DNA'YA VERİ YAZMAK ARTIK DAHA KOLAY

Geleneksel yöntemlerde DNA'ya veri yazmak, iplikleri tek tek harflerle sentezlemeyi gerektiriyordu. Bu da oldukça yavaş bir süreçti. Ancak yeni geliştirilen DNA baskı makinesi, bu süreci önemli ölçüde hızlandırıyor.

Araştırma ekibi, her biri 24 baz içeren ve hareketli yazı tipi parçaları gibi çalışan 700 DNA tuğlasından oluşan bir set oluşturdu.

Bu tuğlalar istenen bir düzende yerleştirilerek DNA şablon ipliklerine veri "yazdırmak" için kullanılabiliyor.

Bu baskı makinesi, tek seferde bir bit yazmak yerine, tepkime başına aynı anda 350 bite kadar veri yazabiliyor.

YENİ TEKNİK NASIL ÇALIŞIYOR

İşlemi basitleştirmek için veriler, DNA'nın alışılmış GCAT harfleri yerine, ikili kodun 1 ve 0'larına kodlanıyor.

Kimyasal işaretleyiciler bazı DNA tuğlalarına ekleniyor, diğerlerine eklenmiyor. İşaretçisi olanlar 1'leri, olmayanlar ise 0'ları temsil ediyor.

Ekip, tekniği test etmek için bir kaplanın antik Çin kabartması ve bir panda fotoğrafı gibi görüntüleri DNA'ya depoladı.

Biraz ayarlama yapıldıktan sonra, verilerin %100'ü standart DNA okuma yöntemleri kullanılarak geri alınabildi.

Kullanım kolaylığını göstermek için 60 kişiyle bir deney yapıldı. Katılımcılar, iDNAdrive adlı bir yazılım platformu kullanarak seçtikleri metinleri kodladılar. Veriler %98,58 doğrulukla başarıyla geri okundu.

DNA VERİ DEPOLAMANIN AVANTAJLARI

DNA veri depolamanın avantajları oldukça fazla. Öncelikle inanılmaz derecede yoğun bir depolama yöntemi.

1 cm3 DNA'da 10 milyar gigabayttan fazla veri depolanabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca doğru koşullarda depolandığında bu veriler binlerce yıl dayanabiliyor. Bu da DNA'yı mükemmel bir arşivleme sistemi yapıyor.