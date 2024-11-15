Yeni Gemini uygulaması iPhone'lar için yayınlandı

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Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi, iPhone kullanıcıları için özel olarak geliştirilmiş bir uygulama ile App Store'da kullanıma sundu.

Uygulama, Gemini Live, Imagen 3 entegrasyonu ve diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bağlantı gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

GEMINI LIVE İLE DOĞAL SOHBETLER

iPhone kullanıcıları, artık Gemini Live ile yapay zeka asistanıyla doğal ve akıcı sohbetlere katılabilecek.

Bu özellik, mülakatlara hazırlanmak, şehirler hakkında bilgi edinmek veya beyin fırtınası yapmak gibi çeşitli amaçlar için kullanılabiliyor. Gemini Live, 10 farklı ses seçeneği ve 10'dan fazla dil desteği sunuyor.

Gemini uygulaması, kullanıcıların herhangi bir konu hakkında soru sormalarına, kişiselleştirilmiş çalışma planları almalarına ve öğrenme stillerine göre uyarlanmış adım adım rehberliğe erişmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca Gemini, karmaşık diyagramlar da dahil olmak üzere sınavlarla bilgiyi değerlendirebiliyor.

IMAGEN 3 İLE GÖRSEL OLUŞTURMA

Uygulama, Google'ın metinden görsel oluşturma modeli Imagen 3 ile entegre çalışıyor. Kullanıcılar, metin açıklamalarını kullanarak hızlı bir şekilde yüksek kaliteli görseller oluşturabilir ve bunları grup sohbetlerinde veya yaratıcı projelerde kullanabilirler.

Gemini iPhone uygulaması, Uzantılar aracılığıyla diğer Google uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde bağlantı kuruyor.

Bu sayede Gemini; YouTube, Google Haritalar, Gmail ve Takvim gibi uygulamalardan tek bir konuşma içinde ilgili bilgilere erişebiliyor ve bunları görüntüleyebiliyor.

Gemini uygulaması, artık hem Android hem de iOS cihazlarda kendi uygulama mağazalarında mevcut.

Bu, Google'ın yapay zeka asistanının erişimini önemli ölçüde genişletiyor ve iPhone kullanıcılarının yapay zeka ile etkileşim biçimlerini değiştirebilir.