Yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin satış rakamları açıklandı

Haber Merkezi

Apple'ın mayıs ayında tanıttığı yeni iPad Pro ve iPad Air modellerinin satış rakamları belli oldu.

Araştırma şirketi CIRP'nin raporuna göre, iPad Pro, toplam iPad satışlarının yüzde 45'ini oluşturarak en çok satan model olmaya devam ediyor.

İPAD PRO HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Eylül 2024'te sona eren çeyrekte iPad Pro, bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir düşüş yaşasa da (yüzde 46'dan yüzde 45'e) pazar liderliğini korudu.

Bu durum, iPad Pro'nun kullanıcılar arasında popülerliğini sürdürdüğünü gösteriyor.

STANDART İPAD YÜKSELİŞTE

Standart iPad ise satışlarını önemli ölçüde artırdı. Eylül 2023'te yüzde 23 olan pazar payı, Eylül 2024'te yüzde 33'e yükseldi.

Bu artış, uygun fiyatlı iPad modelinin kullanıcılar tarafından tercih edildiğini gösteriyor.

İPAD AİR'DE DÜŞÜŞ

iPad Air ise satışlarda düşüş yaşadı. Eylül 2023'te yüzde 24 olan pazar payı, Eylül 2024'te yüzde 13'e geriledi.

Bu düşüşün nedeni, iPad Pro ve standart iPad modellerinin daha cazip fiyat ve performans seçenekleri sunması olabilir.

iPad mini, Eylül 2024'te satışların yüzde 9'unu oluşturarak istikrarlı bir performans sergiledi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre hafif bir artış gösteriyor.

APPLE'IN İPAD SATIŞLARI ARTIYOR

Genel olarak, bireysel model satışlarındaki bazı dalgalanmalara rağmen Apple'ın iPad satışları artmaya devam ediyor.

Şirket, 2024'ün 4. çeyreğinde 6,95 milyar dolarlık iPad satış geliri bildirdi. Bu, 2023'teki aynı çeyreğe kıyasla yüzde 7,9'luk bir artışı temsil ediyor.