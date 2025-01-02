Yeni iPhone SE, Apple'ın kendi modemi için önemli bir sınav olacak

Haber Merkezi

Apple, uygun fiyatlı telefonu iPhone SE'nin yeni versiyonunda kendi geliştirdiği modemi kullanacak.

Bu, Apple'ın Qualcomm modemlerine olan bağımlılığını azaltma ve donanım üzerinde daha fazla kontrol sağlama stratejisinin bir parçası.

İPHONE SE, TEST PLATFORMU OLACAK

iPhone SE, Apple'ın yeni teknolojileri test etmek için kullandığı bir platform haline geldi. Apple, yeni modemini iPhone SE'de test ederek olası sorunları minimum riskle belirlemeyi hedefliyor.

Apple, yeni iPhone SE'nin adını iPhone 16E olarak değiştirebilir. Bu değişiklik, Apple'ın uygun fiyatlı telefonlarını farklı bir şekilde konumlandırma stratejisinin bir parçası olabilir.

Apple, uzun süredir kendi modemini geliştirmek için çalışıyor. Bu çalışmaların sonucunda, iPhone SE'de kullanılacak yeni bir modem ortaya çıktı.

Yeni iPhone SE'nin iPhone 14'ün tasarımını kullanması ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini desteklemesi bekleniyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni iPhone SE'nin 2025 yılının ilk aylarında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.