Yeni MacBook Air yakında geliyor: İşte tüm bilinenler

Apple, MacBook Pro serisindeki yeniliklerin ardından şimdi de en çok satan modeli MacBook Air için bir güncelleme yapmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil cihazın büyük bir tasarım değişikliği yerine tamamen performans odaklı iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor.

M5 İŞLEMCİ İLE DAHA YÜKSEK HIZ

Yeni MacBook Air, mevcut M4 işlemcisine kıyasla çok daha güçlü olan M5 çipiyle donatılacak.

Test sonuçlarına göre M5 çipi, çok çekirdekli CPU performansında yüzde 19, GPU performansında ise yüzde 37'lik bir artış sağlıyor.

Apple, bu yeni işlemcinin yapay zeka işlemlerinde M4'e kıyasla dört kat daha yüksek tepe GPU işlem performansı sunduğunu belirtiyor.

Bu da cihazın özellikle yapay zeka tabanlı görevlerde çok daha verimli çalışacağı anlamına geliyor.

TASARIM AYNI KALACAK, ÇIKIŞ TARİHİ YAKIN

Teknik özelliklerdeki artışa rağmen yeni MacBook Air modelinde dış görünüş açısından herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Cihaz, yine 13 inç ve 15 inç boyut seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Apple'ın yeni M5 işlemcili MacBook Air'i, önceki modellerde olduğu gibi yılın ilk yarısında, muhtemelen mart ayı civarında piyasaya sürmesi bekleniyor.