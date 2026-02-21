iPhone'da bilinmeyen kilit açma yöntemi!

iPhone’larda yer alan bazı erişilebilirlik özellikleri, yalnızca özel ihtiyaçlara yönelik değil; günlük kullanımda da pratik çözümler sunuyor.

Bunlardan biri de Sesli Denetim özelliği.

Pek çok kullanıcı bu ayarı yalnızca sesle uygulama kontrolü için bilse de, doğru şekilde yapılandırıldığında ekran kilidini belirlediğiniz bir sesli komutla açmanıza imkan tanıyor.

Özellikle yemek yaparken, temizlik sırasında ya da elleriniz doluyken telefon kilidini açmak büyük kolaylık sağlayabiliyor.

SES İLE KİLİT AÇMA YÖNTEMİ

Özelliği aktif hale getirmek için öncelikle telefonunuzun Ayarlar bölümüne girin. Ardından Erişilebilirlik seçeneğine tıklayın. Buradan Sesle Denetim bölümünü seçin ve özelliği aktif hale getirin.

Daha sonra Komutları Özelleştir seçeneğine girin ve Özel kısmına dokunun. Açılan ekranda Yeni Komut Yarat seçeneğini seçin.

Burada “Seslendirilebilir bir ifade girin” bölümüne, telefonunuza hangi komutu verdiğinizde ekran kilidinin açılmasını istiyorsanız o ifadeyi yazın. Örneğin; “ekran kilidini aç”, “telefonun kilidini aç” ya da “şifreyi gir” gibi bir komut belirleyebilirsiniz.

Komutu belirledikten sonra Eylem kısmına girin. Açılan menüden Özel Hareketi Çalıştır seçeneğini seçin. Karşınıza gelen ekranda, telefon şifrenizin denk geldiği noktaları doğru sırayla dokunarak kaydetmeniz gerekiyor. Şifrenizi eksiksiz ve doğru sırada dokunduğunuzdan emin olun.

Bu işlemi tamamladıktan sonra belirlediğiniz sesli komutu verdiğinizde iPhone, kaydettiğiniz dokunma hareketlerini otomatik olarak ekrana uygulayacak ve şifre doğru olduğu için ekran kilidi açılacaktır.