Yeni nesil Apple Watch kan basıncı izleme özelliğine kavuşuyor

Haber Merkezi

Apple, uzun zamandır Apple Watch'a kan basıncı izleme özelliği eklemek için çalışıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, bu özellik 2025 yılında piyasaya sürülecek olan Apple Watch Ultra 3 modelinde yer alabilir. Watch Series 11 modelinin de bu özelliği içermesi bekleniyor.

NASIL ÇALIŞACAK

Apple'ın kan basıncı izleme özelliği, Samsung Galaxy Watch'taki gibi detaylı sistolik ve diyastolik okumalar sağlamayacak.

Bunun yerine, yüksek ve düşük kan basıncı uyarıları vererek kullanıcılara potansiyel sağlık sorunları hakkında bilgi verecek.

Bu özellik, hipertansiyon veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisine yardımcı olabilir.

Gurman, Watch Ultra 3 modelinin uydu mesajlaşma özelliğiyle de gelebileceğini belirtti. Bu özellik, kullanıcıların hücresel veya Wi-Fi kapsama alanı olmayan bölgelerde mesaj gönderip almalarına olanak tanıyacak.

Acil SOS ile entegre edilen bu özellik, iPhone 14 ile tanıtılan uydu bağlantısına benzer olabilir.

APPLE WATCH SERIES 10'DA YOK

Apple Watch Series 10'da kan basıncı izleme özelliği yer almıyor. Bu özelliğin karmaşıklığı ve yeni bir sensör gerektirmesi nedeniyle eski Apple Watch modellerinde sunulması beklenmiyor.

Apple, kalp atış hızı monitörü ve kan oksijen izleyicisi gibi mevcut sağlık izleme özelliklerini kan basıncı izleme özelliğiyle entegre ederek daha kapsamlı bir sağlık izleme deneyimi sunmak istiyor.