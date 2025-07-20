Yeni Nesil Güdüm Kiti 'GÖKÇE'den Akıncı ile tam isabet

Yerli ve milli savunma sanayimizin gözbebekleri, her geçen gün yeni başarılara imza atıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti’nin AKINCI SİHA’dan başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Kacır, sosyal medya paylaşımında,şu ifadelere yer verdi:

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi. SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli teknoloji hamlesi ile tam bağımsız Türkiye.