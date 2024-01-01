Yeni PS5 modeli ülkemizde satışta! İşte PS5 Slim Türkiye fiyatı PS5 Slim modeli, global lansmanın ardından Türkiye’de de satışa sunuldu. İşte daha ince PS5 modelinin Türkiye fiyatı ve diğer detaylar.

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Sony, “PS5 Slim” olarak adlandırılan yeni PlayStation 5 modellerini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

Yeni modelin içinde aynı donanım yer alıyor, ancak çıkarılabilir disk sürücüsü ve1 TB dahili depolama alanını daha küçük bir kasaya sığdırıldı.

Yeni PS5, mevcut modelden biraz daha ince ve kısa olmakla birlikte hem PS5 hem de PS5 Digital Edition'ın yerini alacak.

Sony, yeni PS5'in yüzde 30 daha düşük hacme sahip olduğunu ve ağırlığının orijinalinden yüzde 24 daha hafif olduğunu söyledi.

Mevcut PS5 modelinin envanteri tükendiğinde, yeni PS5 Slim modelleri mevcut modellerin yerini alacak.

PS5 Slim Türkiye fiyatı

10 Kasım'da Japonya'da satışları başlayan PS5 Slim oyun konsolu, artık ülkemizde de satışa sunuldu.

PS5 Slim, Bundle Set diskli versiyon ve FC24 oyunu ile birlikte 29 bin 999 TL'ye satışa sunuldu.

PS5 Slim Digital Sürüm Bundle Set ise disksiz dijital sürüm ve PS5 Dual Sense ekstra kontrolcü ile 30 bin 999TL'ye satılıyor.

İnternette ithalatçı garantili sürümler ise 21 bin TL seviyesine kadar düşüyor.

Yeni PS5 Slim'in normal modellerden farkı ne

Yeni tasarımda, yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz gibi dört kapalı panel kullanılıyor.

Sony artık PS5'in yan tarafında disk sürücüsü için bir çıkıntıya yer veriyor ve bu parça çıkarılarak bir yan panel ile değiştirilebiliyor.

Bununla birlikte temel PS5 Dijital sürümünü satın alırsanız, Blu-ray disk sürücüsünü daha sonradan 80 dolar karşılığında satın alıp cihaza monte edebiliyorsunuz.

Her iki modelde de yatay stant bulunurken, tüm PS5 modelleriyle uyumlu olan yeni dikey stand 30 dolar karşılığında ayrı olarak satılacak.

Mevcut PS5'te bulunan tek USB-C ve USB-A bağlantı noktaları yerine artık çift USB-C bağlantı noktası bulunacak.

Her iki yeni PS5 modeli de artık mevcut PS5'te bulunan 825GB depolama alanı yerine 1TB depolama alanı ile gelecek.

Sürücüsüz yeni PS5 Slim Dijital versiyonun fiyatı 450 dolar, sürücülü versiyonun fiyatı ise 500 dolar olarak açıklanmıştı.