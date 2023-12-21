Yeni rekor: Şimdiye kadar kaç adet PlayStation 5 satıldığı açıklandı Sony'nin 2020 yılında oyuncularla buluşturduğu PlayStation 5 konsolu, 2023'ün Aralık ayı itibarıyla dünya genelinde toplamda 50 milyon adet satışa ulaşmayı başardı.

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Sony'nin 2020'de düzenlediği etkinlikte ilk defa karşımıza çıkan PlayStation 5, birkaç ay sonra ise ülkemizde satışa çıkmış ve oldukça ilgi görmüştü.

Satışa çıktığı ilk günden tükenen ve karaborsada yüksek fiyatlarla satışa çıkarılan oyun konsolu, Sony'nin beklentilerini fazlasıyla karşıladı.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak, PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Toplam PS5 satışları 50 milyonu aştı

Sony'nin 3 yıl önce oyuncularla buluşturduğu PlayStation 5, 2023'ün Aralık ayı itibarıyla dünya genelinde toplamda 50 milyon adet satış yaptı ve yeni bir rekor kırdı.

Sony Interactive Entertainment'ın küresel pazarlama, satış ve iş operasyonlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Eric Lempel, satışlar konusunda oldukça iyi hissettiklerini ve 2024 yılında yeni bir satış rekoru kıracaklarını söyledi.

Sony'nin, bu mali yıl için belirlediği 25 milyon PS5 sevkiyatı hedefine ulaşabilmesi için 12 milyon adet daha satması gerekecek.

Sony'nin 2022 mali yılının tamamında yalnızca 19,1 milyon PS5 konsolu sattığı düşünüldüğünde bu, çok büyük bir rakam.

Sony Başkanı Hiroki Totoki, bu hedefe şirketin çok kolay bir şekilde ulaşabileceğinden emin.

Şirket, PS5 Slim modellerinin bu ay piyasaya çıkmasıyla birlikte satışlarda bir artış bekliyor.