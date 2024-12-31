Yeni Samsung Galaxy A56'nın bazı özellikleri belli oldu

Samsung, Galaxy A serisinin yeni üyesi Galaxy A56'yı geliştirmeye devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy A56, 45W hızlı şarj desteğiyle gelecek.
Galaxy A56, selefi Galaxy A55'in 25W hızlı şarjına göre önemli bir yükseltme sunacak. 45W hızlı şarj desteği, Galaxy A56'nın pilini çok daha kısa sürede doldurmasını sağlayacak.
SAMSUNG GALAXY A56 BEKLENEN ÖZELLİKLER
Galaxy A56'nın diğer özellikleri şunlar:
İşlemci: Exynos 1580
Ekran: 120 Hz yenileme hızına sahip Dinamik AMOLED ekran
Kamera: 50 MP ana + 12 MP ultra geniş + 5 MP makro arka kamera, 12 MP ön kamera
Batarya: 5.000 mAh
RAM: 8 GB veya 12 GB
Depolama: 128 GB veya 256 GB
Galaxy A56, Pixel 9 Pro'ya benzer bir yatay kamera çubuğuna sahip olacak.
FİYAT
Galaxy A56'nın başlangıç fiyatının 550 dolar civarında olması bekleniyor.
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