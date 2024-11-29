Yeni Samsung patenti, katlanabilir ekrana sahip bir tableti gösteriyor

Haber Merkezi

Samsung, son yıllarda katlanabilir ekran teknolojisi alanında önemli adımlar atan şirketlerden biri.

Galaxy Fold serisi ile katlanabilir telefon pazarında kendine sağlam bir yer edinen şirket, şimdi de bu teknolojiyi tabletlere taşımaya hazırlanıyor gibi görünüyor.

YENİ PATENT KATLANABİLİR TABLETİ GÖSTERİYOR

Samsung'un Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) yaptığı patent başvurusu, katlanabilir ekrana sahip bir tableti gösteriyor.

Bu patent, 26 Kasım 2025 tarihinde kaydedildi ve cihazın bazı temel bileşenlerinin çizimlerini ve açıklamalarını içeriyor.

Patent başvurusunda yer alan çizimler, tabletin ekranının nasıl katlanacağını ve açılacağını gösteriyor.

Ekranın, cihazın arkasına doğru katlanarak daha kompakt bir hale gelmesi mümkün olacak.

Bu sayede, kullanıcılar tableti hem büyük ekranlı bir cihaz olarak hem de daha taşınabilir bir formda kullanabilecekler.

TABLETİN BOYUTLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Patent başvurusu, tabletin boyutları hakkında herhangi bir spesifik detay vermiyor. Bu nedenle, Samsung'un bu teknolojiyi kompakt bir tablette mi yoksa Tab S10 Ultra gibi büyük bir cihazda mı kullanmayı planladığı henüz belli değil.

Katlanabilir ekran teknolojisi, tabletler için oldukça heyecan verici bir gelişme olabilir. Bu teknoloji sayesinde, kullanıcılar hem büyük bir ekrana sahip olmanın avantajlarından yararlanabilecek hem de cihazlarını daha kolay taşıyabilecekler.

PATENT, CİHAZIN PİYASAYA SÜRÜLECEĞİNİN GARANTİSİ DEĞİL

Herhangi bir patentte olduğu gibi, bu patentin de cihazın piyasaya sürüleceğinin garantisi olmadığını belirtmemiz gerekiyor.

Şirketler, gelecekte kullanabilecekleri teknolojiler için sık sık patent başvuruları yaparlar. Ancak bu patentler her zaman gerçek ürünlere dönüşmez.