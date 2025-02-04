Yeni sızıntı Xiaomi 15 Ultra'nın lansman tarihini ortaya çıkardı

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Yeni bir sızıntıya göre, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihini belli oldu.

26 Şubat'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak olan Xiaomi 15 Ultra, MWC 2025'te de küresel lansmanını gerçekleştirecek.

XİAOMİ 15 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte öne çıkan özellikler:

Kamera: 1 inç 50 MP Sony LYT-900 ana sensör, 50 MP ultra geniş kamera, 50 MP Sony IMX858 telefoto lens (3x optik zoom), 200 MP Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto lens (5x optik zoom).

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

RAM: 16 GB'a kadar.

Depolama: 1 TB'a kadar.

Batarya: 6.000 mAh, 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği.

Xiaomi 15 Ultra, özellikle gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Xiaomi 14 Ultra'nın kamera yeteneklerini daha da ileriye taşıyan telefon, fotoğrafçılık tutkunları için ideal bir telefon olabilir.