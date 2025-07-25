Yeni YouTube Shorts özelliği fotoğraflarınızı videolara dönüştürüyor

YouTube, kısa video formatı Shorts için içerik üretimini basitleştirmeyi ve daha yaratıcı hale getirmeyi amaçlayan bir dizi yeni yapay zeka aracını duyurdu.

Bu araçların en dikkat çekeni ise durağan fotoğrafları hareketli videolara dönüştüren yeni özellik oldu.

FOTOĞRAFTAN VİDEOYA DÖNÜŞÜM NASIL ÇALIŞIYOR

Google'ın Veo 2 video oluşturma modelinden güç alan bu yeni araç, telefonunuzdaki herhangi bir fotoğrafı 6 saniyelik animasyonlu bir videoya çevirebiliyor.

Özellik, ilk olarak ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da ücretsiz olarak sunulacak ve daha sonra küresel olarak yaygınlaşacak.

"YAPAY ZEKA OYUN ALANI"

YouTube ayrıca, yeni üretken araçları keşfetmek için "Yapay Zeka Oyun Alanı" adında özel bir merkez de sunuyor.

Şeffaflık için yapay zeka ile oluşturulan tüm içeriklerin özel filigranlar ve etiketler taşıyacağı da önemle vurgulandı.