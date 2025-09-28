Yerli dolanan mühimmat, yurt dışına açıldı

Lentatek Genel Müdürü Öner Tekin, yaklaşık 15 yıllık insansız sistemler tecrübesini “dolanan mühimmatlar” adı verilen ürün ailesine taşıdıklarını açıkladı. Tekin, uzun süren AR-GE çalışmalarının nihayet somut bir ürün grubuna dönüştüğünü ve bunun hem iç pazara hem de ihracata yönelik bir adım olduğunu söyledi.

AR-GE'DEN ÜRÜNE: MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİYLE ŞEKİLLENDİ

Tekin, şirketin hem desteklerle hem de öz kaynakla yürüttüğü çok sayıda AR-GE çalışmasının sonucu olarak bir ürün ailesi ortaya çıktığını belirtti. Ürün geliştirirken sadece başlangıç hedeflerinden sapılmadığını; aynı zamanda dünya çapındaki potansiyel kullanıcıların geri bildirimlerinin de tasarıma aktarıldığını anlattı. Böylece “taktik sahaya” hızlı cevap verebilen, özelleştirilebilir bir aile oluşturduklarını vurguladı.

İHRACATLA GELEN YENİ VERSİYON VE TESLİMAT TAKVİMİ

Genel müdür, ihracata ilişkin ayrıntı veremese de dost ve müttefik bir ülkeyle tedarik sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma kapsamında, Lentatek’in ana ürün ailesinin o ülkenin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir versiyonunun geliştirildiği; ilave sensörler ve farklı modifikasyonlar yapıldığı belirtildi. Teslimatların bu yıl başlayıp, gelecek yılın ortasında tamamlanacağı bildirildi.

HEDEF: TAM KAPSAMLI ÜRÜN SKALASI

Tekin, dolanan mühimmatların artık temel ihtiyaçlardan biri hâline geldiğini, farklı görev profillerine yönelik geniş bir ürün yelpazesi tasarladıklarını aktardı. “Havada uzun süre kalan, yüksek irtifada görev yapan, maliyeti yüksek platformlardan daha sık kullanılabilecek ve sürü halinde görev yapabilecek versiyonlara kadar” çok çeşitli ihtiyaçları karşılayacaklarını söyledi. Şirket, bu skalanın tamamını kapsayan bir aileyle piyasada yer almak istiyor.

OPERASYONEL ETKİ: RADARLARI BASKI ALTINDA BIRAKIP HEDEFİ VURUYOR

Açıklamada, dolanan mühimmatların düşman entegre hava savunma sistemlerini baskı altına alıp tahrip etme amacı taşıdığı belirtildi. Mobilize saklama kutusundan fırlatılan sistemlerin, görev bölgesinde uzun süre dolaşarak radarların pasif kalmasına neden olduğu; üzerindeki arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi tespit edip imha ettiği ifade edildi.

"ÖNCE ÜLKE, SONRA İHRACAT"

Öner Tekin, Lentatek’in dünyanın sayılı insansız sistemler firmalarından biri olma bilinciyle hareket ettiğini; öncelikle ülkenin savunma ihtiyaçlarını karşılamayı, ardından savunma sanayi ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda ürün geliştirme ve özelleştirme çalışmalarının süreceği belirtildi.