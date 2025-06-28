Yerli hava araçları, TUSAŞ ile TTAF ortaklığı ile kanatlanacak

Türk havacılık ve savunma sanayisinin öncü kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2034 yılına kadar 500’e yakın KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ ile 350’den fazla GÖKBEY, ATAK ve diğer döner kanatlı hava aracının üretimi hedefi doğrultusunda, yerli çözüm ortaklarıyla yeni stratejik iş birliklerine imza atıyor.

Bu kapsamda TUSAŞ, uzun yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı TTAF Savunma ile stratejik ortaklık protokolü imzalayarak mevcut iş ilişkisini daha güçlü ve sürdürülebilir bir seviyeye taşıdı.

KRİTİK PROJELERDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

2013 yılında kurulan TTAF Savunma, bugüne kadar T129 ATAK helikopteri, HÜRKUŞ eğitim uçağı ve çeşitli platformlarda kablo gruplama, elektromekanik sistem tasarımı ve üretimi alanlarında önemli katkılar sağladı. Üretim süreçlerindeki kalite, hız ve güvenilirlik performansıyla dikkat çeken firma, artık TUSAŞ’ın ileri teknoloji projelerinde daha aktif ve entegre bir rol üstlenecek.

Özellikle Milli Muharip Uçak KAAN, HÜRJET ve GÖKBEY gibi kritik platformlarda TTAF Savunma’nın kablo ve elektromekanik sistemlerdeki uzmanlığı, üretim süreçlerini hızlandırmanın yanı sıra maliyet etkinliğini ve yerlilik oranını artıracak.

KALİTE, TESLİMAT VE YERLİ ÇÖZÜM YETKİNLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

TTAF Savunma; test kablajları, yüksek voltaj, izolasyon ve devamlılık testleri gibi kalite kontrol süreçlerini standart hale getirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin detaylı kabul testlerinden başarıyla geçen ürünler sunuyor. ATAK ve HÜRKUŞ gibi sahada kendini kanıtlamış platformlara sağladığı çözümler, firmanın güvenilirliğini pekiştiriyor.

Yalnızca havacılıkta değil; zırhlı kara araçları, insansız hava, kara ve deniz sistemleri, köprü sistemleri gibi birçok platformda da kablo ve elektromekanik sistem üretimi yapan TTAF, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki savunma projelerine katkı sağlıyor.

"STRATEJİK ORTAKLIK, YENİ BİR VİZYON KAZANDIRACAK"

TTAF Savunma Genel Müdürü Ergün İşgör, stratejik partnerlik protokolüyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

TUSAŞ, ülkemizin teknoloji vizyonuna yön veren en değerli yapılardan biri. Uzun yıllardır projelerinde yer almak bizim için büyük bir gururdu. Bu iş birliğinin stratejik ortaklık düzeyine taşınması, TTAF Savunma için bir dönüm noktası. Bu adım, yalnızca tedarik zincirine katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tasarım ve üretim süreçlerinde de daha etkin rol almamıza olanak sağlayacak.



Dışa bağımlılığı azaltan malzeme ve mühendislik çözümlerimizle, yerli savunma sanayisinin güçlenmesine katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde hem TUSAŞ’ın hem de Türk savunma sanayisinin global rekabet gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz.

MİLLİ ÜRETİM GÜÇLENİYOR

TUSAŞ ve TTAF Savunma arasında imzalanan bu stratejik iş birliği, Türkiye’nin yerli ve milli savunma üretim kapasitesini artırma hedefi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. TTAF Savunma’nın teknik uzmanlığı ve üretim esnekliği, TUSAŞ’ın ileri teknoloji projelerine önemli bir katkı sunarken, aynı zamanda savunma sanayisinde sürdürülebilir yerli çözümler geliştirilmesine olanak sağlayacak.