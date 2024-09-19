Yerli üretim kamikaze drone AZAT, 4 ülke heyetinden tam not aldı Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve seri üretim aşamasına gelen FPV kamikaze drone AZAT, saha testiyle 4 ülkeden heyetlerin karşısına çıktı.

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AA & Ensonhaber

Son zamanlarda farklı muharebe alanlarında kullanılmaya başlanan FPV (First Person View) dronelar, pilota, dronun kamerasından aldığı görüntüleri sanal gerçeklik gözlüğü veya monitör aracılığıyla gerçek zamanlı olarak izleme ve hava aracını bu görüntülerle yönlendirme olanağı tanıyor. Bu teknoloji, pilota sanki dronun içindeymiş gibi bir uçuş deneyimi sunarak hassas manevralar yapabilme ve engeller arasında kolayca hareket edebilme imkanı veriyor.

4 ÜLKEDEN HEYET İNCELEDİ

İnsansız hava aracı üreticisi Robit Teknoloji, kamikaze yeteneğine sahip dronlar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda AZAT FPV kamikaze dronunu seri üretime hazır hale getirdi. Robit Teknoloji, AZAT'ı tanıtmak amacıyla 4 ülkeden gelen heyetlerin katılımıyla bir teknoloji gösterimi düzenledi. Operatör, gözlük aracılığıyla kontrol ettiği AZAT'ın belirlenen hedeflere ulaşarak üzerindeki patlayıcıları aktif hale getirip görevini başarıyla tamamladığını bildirdi.

AZAT'IN ÖZELLİKLERİ

Gürültüsüz çalışan AZAT, 4 kilometreye kadar uçuş menziline sahip ve 15 dakika havada kalabiliyor. Değiştirilebilir anten seti sayesinde farklı koşullara uyum sağlayabilen AZAT, yerli imkanlarla geliştirilen uçuş kontrol yazılımıyla güvenli bir şekilde operasyonlarını gerçekleştirebiliyor. Üçlü koruma kalkanı ile donatılmış AZAT, GPS gerektirmeyen bir sistem tasarımıyla çalışıyor ve data link bağlantısı kesilse bile operatör gözlüğü aracılığıyla takip ve kontrol edilebiliyor. Yapay zeka desteğiyle, bağlantı olmadığında bile önceden belirlenen hedefe saldırı yapabiliyor; hedef belirlenmemişse kendini imha edebiliyor.

AZAT, 500, 750 ve 1000 gramlık faydalı yük taşıyabilen çeşitli versiyonlarda sunuluyor.

HEYETLER TAM NOT VERDİ

Robit Teknoloji Elektronik Sistemler ve Saha Operasyonları Koordinatörü Ziya Cogen, FPV dron AZAT’ın millilik oranının yüzde 80’e ulaştığını ve tamamen yerli imkanlarla tasarlandığını ve üretildiğini vurguladı.

Saha testlerinde 3 farklı senaryo uyguladıklarını belirten Cogen, bu testlerin 4 ülkeden gelen heyetler tarafından izlendiğini ifade etti. Cogen, şu şekilde konuştu:

İki test başarılı oldu. İlk test, dar alanlarda mevzilenmiş düşman unsurlarına karşı yapılan bir anti-personel patlama testiydi. İkinci test ise bir hava hedefinin vurulmasıyla ilgiliydi. Her iki test de başarıyla tamamlandı.

Cogen, AZAT’ın sahada etkinliğini kanıtladığını ve testler öncesinde defalarca uygulandığını belirtti. Test sonuçları ve saha personelinin geri bildirimleri doğrultusunda tasarımlarda yapılan revizyonlarla AZAT’ın doğruluğunu kanıtladığını, heyetlerden tam not aldığını söyledi. Artık seri üretime geçmeye hazır bir ürün elde ettiklerini ekledi.

HARP SAHASI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI

Cogen, AZAT’ın FPV konseptiyle hızla toparlanabilir bir ürün haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

AZAT’ın batarya, mühimmat, tasarım, mekanik yapısı, elektronik kartları ve yazılımları tamamen bizim mühendislerimiz tarafından geliştirildi. Elektronik sistem bileşenleri, donanım, uçuş ve tahrip yazılımları tamamen yerli. Uçuş kontrol kartından video haberleşme kartına, can güvenliği için özel geliştirilmiş tahrip modülüne kadar pek çok bileşen yerli olarak üretildi. İthal ürünlere geçit vermeden, AZAT’ı yerli olarak üretiyoruz ve dünya pazarında başarı elde etmeyi hedefliyoruz. Yüzde 80 millilik bu tür bir ürün için oldukça yüksek bir oran. Şu an için bazı ekipmanlar, kumanda ve gözlük gibi, milli değil, ancak ilerleyen yıllarda bunları da tamamen millileştirmeyi düşünüyoruz.

Cogen, AZAT’ın rakiplerinden farklı olarak harp sahası için özel olarak tasarlanmış bir konsept ürün olduğunu ve gelecekte sürü dronları ve çeşitli hedef türlerine yönelik çeşitlendirmeler yapılacağını belirtti. Ayrıca, jammer altında çalışma yeteneğinin önemli olduğunu vurguladı ve AZAT’ın bu alandaki harekat kabiliyetini başarıyla kanıtladığını ifade etti.