Yılın en çok beklenen oyunu: Battlefield 6 sistem gereksinimleri, fiyatı ve çıkış tarihi

Electronic Arts, Battlefield 2042'nin ardından serinin hayranları tarafından merakla beklenen yeni oyunu Battlefield 6 ile ilgili tüm detayları açıkladı.

Oyun, 10 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformları için piyasaya sürülecek.

YAKIN GELECEKTE KÜRESEL BİR KAOS

Oyun, 2027 yılında "Pax Armata" adlı teknolojik bir paralı asker grubunun dünya düzenini tehdit etmesiyle başlayan küresel bir kaosu konu alacak.

Oyuncular, Mısır'dan New York'a kadar uzanan geniş haritalarda büyük ölçekli çatışmaların ortasında yer alacak.

KLASİK VE YENİ OYUN MODLARI

Conquest, Breakthrough ve Rush gibi serinin klasik modları geri dönerken, "Escalation" adında yeni bir oyun modu da eklenecek.

Ayrıca, oyuncuların kendi oyun modlarını oluşturmasına olanak tanıyan Portal modu da geliştirilmiş özellikleriyle Battlefield 6'da yerini alacak.

FİYAT VE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oyunun PC (Steam) fiyatı 69,99 dolar olarak açıklanırken, Türkiye'deki konsol fiyatlarının 2 bin 900 TL civarında olacağı belirtildi.

Minimum sistem gereksinimleri arasında RTX 2060 ekran kartı ve 16 GB RAM yer alırken, önerilen sistem için RTX 3060 Ti ve 90 GB SSD depolama alanı isteniyor.