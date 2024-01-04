Yılın ilk güneş tutulması 8 Nisan'da: Türkiye'den izlenebilecek mi Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşecek. İşte tutulmanın net bir şekilde gözlemleneceği bölgeler.

AA & Ensonhaber

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan'da gözlemlenecek. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek.

Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki, kısıtlı bir bölgeden gözlemlenebilecek.

Türkiye'den izlenemeyecek

Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.

Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den yine izlenemeyecek.

Ay tutulmaları ne zaman

2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak.

Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.

İkinci Ay tutulması da 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek.

Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.